Bruxelles boccia l’Italia : conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la disoccupazione» : La Commissione europea prevede una crescita 2019 dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto a febbraio). Sulla crescita l’Italia è in fondo alla classifica europea. Il deficit pubblico è previsto al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020. Anche il debito rischia di aumentare nuovamente, al 133,7% del Pil nel 2019 e al 135,2% nel 2020...

Terremoto Brexit - parlamento britannico boccia per la terza volta l’accordo May. Bruxelles : “No-deal probabile il 12 aprile” : La Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l'emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al parlamento britannico di ratificare l'accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra le due aree. Il Consiglio europeo aveva posto la ratifica da parte di Westminster dell'accordo di separazione come condizione per concedere una proroga ...

