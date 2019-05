Brexit | Londra parteciperà alle elezioni europee | May getta la spugna

Londra vota per le europee : Brexit dopo l’estate (forse) : Si allungano i tempi della Brexit. Il Regno Unito parteciperà quindi alle elezioni europee del 23 maggio “malauguratamente”. Lo ha

Poco tempo per un accordo sulla Brexit - Londra parteciperà alle elezioni europee : «C'è Poco tempo, non potrà essere raggiunto un accordo» è l'annuncio da Londra . Le elezioni si terranno a prescindere dall'esito della trattativa con la Ue

Londra rimarrà un hub finanziario anche dopo la Brexit : Lo studio esamina il modo in cui le istituzioni finanziarie potrebbero reagire ai due principali rischi che seguiranno la Brexit - incertezza politica e incertezza normativa - e affronta diversi modi ...

Londra. Libdem in campo per fermare la Brexit : La Scozia chiede un nuovo referendum indipendentista in caso di Brexit. Gli unionisti irlandesi si battono per l’unificazione tra Irlanda

Londra. La May impegnata ad attuare la Brexit : L’obiettivo si allontana ma rimane attuale. “attuare la Brexit è il mandato che mi è stato affidato ed è ciò

Juncker : Brexit - Londra approvi accordo : 1.43 "Auspico che i britannici utilizzino questo tempo" in più del rinvio della Brexit sino al 31 ottobre "e che non lo sprechino di nuovo".Così il presidente della commissione Ue Juncker in un'intervista al Funke Mediengruppe. La "soluzione migliore", infatti,sarebbe che in questi mesi "accettino l'accordo di divorzio", che "in nessun caso potrà essere rinegoziato quindi la palla è nel campo britannico",ha aggiunto sottolineando che una ...

Pizza - Brexit e mandolino - com'è la vita professionale di un italiano a Londra : Esattamente un anno dopo, 2015, sono entrato a far parte di una delle aziende più importanti della City Londinese, iniziando come Analista, dedicandomi alla finanza e all'economia ogni giorno. Di ...

Con la Brexit alle startup italiane conviene aprire a Londra? : L’ambasciata italiana a Londra (foto: Laura Aldorisio) Una proroga: questo è quello che è stato concesso al Regno Unito per la Brexit. Lo spettro del no deal non è ancora sparito dall’orizzonte. A ottobre risuoneranno le campane di una decisione che non si potrà più rimandare. Le attività per ora non si fermano. E Londra resta una destinazione attrattiva per le startup europee, come ha dimostrato la missione di Smau a Londra (10-12 ...

Londra. Brexit : si va verso un nuovo referendum : Per la prima volta si parla apertamente di un secondo referendum sulla Brexit. Infatti il ministro delle finanze britannico Philip

Brexit - Hammond : Parlamento di Londra verso un nuovo referendum : Il ministro delle finanze britannico Philip Hammond ha dichiarato che «è molto probabile» che il Parlamento consideri l’ipotesi di un secondo referendum. Il ministro, parlando da Washington al convegno del Fondo monetario internaizonale, ha aggiunto che si aspetta che il governo e l’opposizione laburista trovino un’intesa nell’arco dei «prossimi due mesi»....

Pamela Anderson difende Julian Assange : “Londra - come hai potuto? Solo un diversivo per la Brexit” : “Londra, come hai potuto? Ecuador, come hai potuto? Sono scioccata“. La notizia dell’arresto nella capitale britannica di Julian Assange ha sconvolto Pamela Anderson, che tempo fa ha rivelato di aver avuto una storia con lui. L’attrice ha pubblicato su Twitter una foto del fondatore di WikiLeaks con la scritta in latino “Veritas Valebit”, “la verità prevarrà”, e poi ha pubblicato una serie di tweet ...