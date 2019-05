Brexit | il Regno Unito parteciperà alle Elezioni europee

Il Regno Unito parteciperà alle Europee. Il vicepremier : "Non c'è tempo per approvare l'accordo Brexit" : “Non c’è più tempo”. Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee di fine maggio. Lo ha annunciato il vicepremier David Lidington, spiegando che non esistono più margini temporali per approvare l’accordo tra Londra e Bruxelles entro il 23 maggio, la data in cui si celebreranno le votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo nel Regno Unito.Secondo Sky News, il ministro ha sottolineato ...

Brexit - “Regno Unito va al voto per le Europee. Le elezioni si svolgeranno il 23 maggio” : David Lidington, responsabile dell’ufficio del primo ministro britannico (Cabinet Office minister) lo ha dichiarato all’Associated Press: le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno il 23 maggio nel Regno Unito, visto che il governo ha constatato di non avere abbastanza tempo per ratificare l’accordo sulla Brexit. A pubblicare per primo le parole di Lidington è stato il Guardian. Il Cabinet Officer minister ha inoltre ...

Brexit - Regno Unito va al voto per le Europee. “Le elezioni si svolgeranno il 23 maggio” : David Lidington, responsabile dell’ufficio del primo ministro britannico (Cabinet Office minister) lo ha dichiarato all’Associated Press: le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno il 23 maggio nel Regno Unito, visto che il governo ha constatato di non avere abbastanza tempo per ratificare l’accordo sulla Brexit. A pubblicare per primo le parole di Lidington è stato il Guardian. Il Cabinet Officer minister ha inoltre ...

Non c’è Brexit per i medici : Regno Unito a caccia di 2mila camici bianchi in tutta Europa : Uk a caccia di medici, infermieri e personale sanitario. In “barba” alla Brexit è stata avviata una campagna per il reclutamento di migliaia di medici di medicina generale da tutto il Vecchio Continente nei prossimi anni, con 2mila assunzioni in programma. L’offerta standard prevede un contratto triennale rinnovabile e una retribuzione iniziale di 3.000 sterline nette al mese...

Brexit - Buffett : 'Pronto a comprare nel Regno Unito' : Nel corso dell'intervista Buffett ha fatto riferimento alle sfide per l' UE , che è alle prese con il crescente populismo, con il rallentamento dell'economia e la tensione sul futuro del progetto ...

Brexit - boom del «made in Italy» nel Regno Unito : Non male, tenendo conto di una crescita media globale del made in Italy nel mondo pari al 3,2 per cento. Andando a logica, vista la disastrosa conduzione delle trattative a Londra, anche marzo non ...

Brexit - che cosa succede se il Regno Unito vota alle elezioni europee di fine maggio : Il Consiglio europeo ha concesso una nuova proroga alla Brexit, facendo slittare il divorzio dalla Ue al 31 ottobre. Ora Londra potrebbe trovarsi a partecipare al voto di maggio, rischiando di stravolgere gli equilibri politici dell’Eurocamera. L’appello della premier: troviamo un compromesso...

Brexit - che cosa succede se il Regno Unito vota alle elezioni europee di fine maggio : Il Consiglio europeo ha concesso una nuova proroga alla Brexit, facendo slittare il divorzio dalla Ue al 31 ottobre. Ora Londra potrebbe trovarsi a partecipare al voto di maggio, rischiando di stravolgere gli equilibri politici dell’Eurocamera...

Brexit - che cosa succede se il Regno Unito voterà alle elezioni europee di fine maggio : Il Consiglio europeo ha concesso una nuova proroga alla Brexit, facendo slittare il divorzio dalla Ue al 31 ottobre. Ora Londra dovrà partecipare al voto di maggio, rischiando di stravolgere gli equilibri politici dell’Eurocamera...

Brexit - l’Europa trova l’accordo : divorzio dal Regno Unito rinviato al 31 ottobre : Ancora un lungo vertice notturno e ancora una proroga. Al termine di sette ore di negoziato, i capi di Stato e di governo dei 27 trovano l'accordo per concedere a Theresa May altri sei mesi di tempo per rinviare ancora la partita Brexit: Bruxelles e Londra concordano di rinviare al 31 ottobre, il giorno prima della scadenza della Commissione Ue, la data di uscita del Regno Unito dell'Unione, con una clausola di revisione a giugno che secondo i ...

Brexit - concessa proroga al Regno Unito : “Maggiore garanzia del rispetto degli obblighi” : E’ positiva la proroga concessa al Regno Unito per un’uscita ordinata dall’Ue. E’ quanto afferma il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini che aveva sollecitato questa posizione in una lettera al premier Giuseppe Conte a Bruxelles, anche nell’interesse degli imprese agricole. “La concessione di scadenze più lunghe per la Brexit – afferma il Presidente della Coldiretti – costituisce una maggiore garanzia del rispetto degli obblighi ...

Brexit - la Ue concede al Regno Unito una proroga al 31 ottobre : Dopo un negoziato di otto ore, i Ventisette hanno deciso questa notte di rinviare l'uscita della Gran Bretagna al 31 ottobre, dando nei fatti sei mesi in più al governo britannico guidato dalla premier Theresa May per far approvare da Westminster l'accordo di recesso negoziato negli ultimi due anni tra Londra e Bruxelles...

Brexit - Trump : Ue troppo dura con il Regno Unito - : ...Uniti Donald Trump ha espresso rammarico per quello che considera un trattamento troppo duro nei confronti del Regno Unito da parte dell'Unione Europea e ha avvertito il blocco che tale politica ...

Brexit - divorzio rinviato al 31 ottobre : accordo tra Ue e Regno Unito per la proroga : Dopo un lungo vertice notturno i capi di Stato e di governo dei 27 hanno trovato l'accordo per concedere a Theresa May altri sei mesi di tempo per rinviare ancora la partita Brexit. La data è quella del 31 ottobre. Si ipotizza dunque la partecipazione di Londra alle prossime elezioni europee di maggio.Continua a leggere