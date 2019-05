Boxe – Valentino sfida Albert per il titolo italiano pesi leggeri

Boxe : Valentino Manfredonia passa professionista. Il pugile azzurro lo annuncia sui social : E’ tempo di cambiamenti importanti per il pugile italiano Valentino Manfredonia, lungamente componente della squadra azzurra nelle competizioni importanti. Il 29enne nativo di Jaboatão dos Guararapes (Brasile) e adottato da una famiglia italiana, ha infatti siglato un accordo che lo legherà alla OPI Since 82. Un salto nel mondo dei Pro che il nostro portacolori ha annunciato anche sui social. “Mettersi in gioco significa, nella ...