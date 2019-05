Blitz antimafia | 43 arresti nel NordCoinvolti quattro big di Forza Italia

Blitz antimafia : 43 arresti nel NordCoinvolti due big di Forza Italia : Tra gli arrestati il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana Segui su affarItaliani.it

Blitz antimafia : 43 arresti nel NordCoinvolti politici e imprenditori : Tra gli arrestati il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana Segui su affaritaliani.it

Blitz antimafia e 26 arresti - fatta luce su omicidio esponente Dc : Blitz antimafia nel Catanese. I carabinieri hanno inflitto un duro colpo al clan dei 'Tuppi', operante nel territorio dei comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, confederato con la famiglia ...

Catania - Blitz antimafia : arrestati i responsabili del delitto Arena del '91 : Francesca Bernasconi Paolo Arena, segretario Dc, era stato ucciso a colpi di fucile. In tutto sono 26 le persone finite in manette All'alba di questa mattina è scattato il blitz dei carabinieri che, in provincia di Catania, hanno arrestato 26 persone, ritenute affiliate al gruppo mafioso che opera sul territorio. Al centro dell'operazione c'è anche l'omicidio di Paolo Arena, segretario della Democrazia Cristiana, ucciso a colpi di ...

Blitz antimafia a Palermo - 13 fermi : sono i cultisti nigeriani : La polizia di Stato sta eseguendo tredici fermi nel corso denominata “No Fly Zone” per disarticolare di un sodalizio criminale di stampo mafioso, di matrice cultista, denominato “Eiye” ramificato su tutto il territorio nazionale. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani accusati di far parte […] L'articolo Blitz antimafia a Palermo, 13 fermi: sono i ...

Blitz antimafia a Palermo - 13 fermi : sono i cultisti nigeriani : La polizia di Stato sta eseguendo tredici fermi nel corso denominata “No Fly Zone” per disarticolare di un sodalizio criminale di stampo mafioso, di matrice cultista, denominato “Eiye” ramificato su tutto il territorio nazionale. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani accusati di far parte […] L'articolo Blitz antimafia a Palermo, 13 fermi: sono i ...

Blitz antimafia in Sicilia - il secondo in due giorni : Ennesima operazione antimafia in Sicilia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, in provincia di Enna ed in altre località italiane, 21 provvedimenti cautelari per associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione ed altro. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali relative alla famiglia mafiosa di Pietraperzia posta […] L'articolo Blitz ...

Blitz antimafia - in manette anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Arrestato dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia contro il gruppo di San Cocimo, come scrive l’Ansa, Andrea Zeta, 34 anni, nome d’arte di Filippo Zuccaro è il figlio del boss ergastolano Maurizio Zuccaro, esponente apicale della ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano di Cosa nostra a Catania, che col padre in carcere si vanta ( ‘Gli ho detto non ti azzardare più perché ti ...

Catania. Blitz antimafia - tra gli arrestati anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Dalla musica neomelodica di "Andrea Zeta" agli affari del clan Santapaola: l'ascesa della famiglia Zuccaro è stata interrotta dal Blitz della polizia di Stato. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'intestazione fittizia di beni. Coinvolti anche la madre e il fratello del giovane cantante etneo.Continua a leggere