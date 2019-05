Biennale Arte | i 5 padiglioni da non perdere ai Giardini

Tutta l’arte alla Biennale di Venezia : Continuano a proliferare biennali in ogni parte del mondo ma ce n’è una che dal lontano 1895 mantiene indisturbata il primato: la Biennale di Venezia (dall’11 maggio al 24 novembre, www.la Biennale .org). È passato più di un secolo da quando la mostra si teneva nel Palazzo delle Esposizioni, costruito per l’occasione nei Giardini del sestiere di Castello. E ancora oggi la Signora di tutte le biennali gode di ottima salute. Le ragioni della sua ...

Casting di Produzioni Teatrali Veneziane per un evento legato a Biennale Arte Venezia : Sono in corso le selezioni da pArte di Produzioni Teatrali Veneziane di varie figure per realizzare un importante evento connesso alla prossima Biennale Arte Venezia 2019. La richiesta di Produzioni Teatrali Veneziane In occasione di un evento della Biennale Arte di Venezia, Produzioni Teatrali Veneziane, società del noto attore Alessandro Bressanello, seleziona musicisti, cantanti, modelli, performer di qualsiasi etnia. L'evento, che si ...