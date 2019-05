Berlusconi | Dopo le europee serve nuovo governo di Centrodestra

Elezioni europee - Silvio Berlusconi : “Dopo il voto è pronto il governo di centrodestra” : Silvio Berlusconi si è scagliato, ancora una volta, contro il governo attuale, promettendo un nuovo esecutivo di centrodestra che, dopo le Elezioni europee, "si potrà raggiungere attraverso un gruppo di sostegno di parlamentari attuali oppure attraverso nuove Elezioni che vinceremmo sicuramente".Continua a leggere

Silvio Berlusconi dimesso dopo malore e operazione. Un leone a 82 anni : "Ora campagna elettorale" : È stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, Silvio Berlusconi, e a una sola settimana dal malore e dall'operazione d'urgenza per una occlusione intestinale si ributta in politica: "Farò qualche giorno di convalescenza, l'ho promesso a chi mi ha curato. Poi farò regolarmente la campagna elettorale ne

Berlusconi parla dopo il malore : "Ho avuto paura - mi sono affidato a Dio e ai medici" : In un'intervista al Corriere della Sera l'ex premier annuncia che tornerà in campo per le elezioni europee: "Il governo...

Silvio Berlusconi Dopo il malore : “Sì - ho avuto paura. La mia unica malattia inguaribile è l’ottimismo” : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo“. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande in una intervista al Corriere della Sera dopo l’intervento subito nei giorni scorsi. Il leader di ...

Silvio Berlusconi - il retroscena dall'ospedale : la telefonata al big azzurro dopo l'operazione : Silvio Berlusconi sta meglio. dopo il piccolo intervento per un occlusione intestinale che lo ha costretto nella sua stanza d' ospedale al San Raffaele. E che le condizioni del leader di Forza Italia siano in ripresa lo si evince anche dalle notizie che trapelano dal suo entourage e che riguardano l

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Berlusconi Dopo l'operazione d'urgenza - decorso positivo - ma dubbi sul rientro nel finale della campagna elettorale : Sarà dimesso nei prossimi giorni dopo l'intervento di urgenza all'intestino. Uno stop forzato potrebbe pesare nel finale della corsa elettorale

Silvio Berlusconi - il panico dentro Forza Italia dopo i guai di salute : i sospettati - chi lo può "tradire" : L'irritante conflitto che inchioda Silvio Berlusconi in queste ore è tra la sua voglia di tornare fisicamente in campo e il suo corpo che, alla veneranda età di 82 anni, lo tradisce sul più bello, costringendolo a qualche ora di troppo in ospedale. L'ultimo stop Forzato per l'operazione all'intestin

Silvio Berlusconi - il bollettino medico dopo la prima notte in terapia intensiva : come sta adesso il Cavaliere : "Le condizioni di Silvio Berlusconi sono ottimali. Sta bene. Ha subito un intervento chirurgico per un fatto funzionale: alla base non c'era alcuna patologia o malattia organica". Alberto Zangrillo, medico di fiducia del presidente di Forza Italia che è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffa