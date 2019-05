Beach Volley | due coppie italiane ai Mondiali di Amburgo

Beach Volley - Campionato Mondiale 2019 Amburgo. Le qualificate : solo due coppie azzurre al via - in attesa delle sei wild cards : Come in Olanda 2015 e a Vienna 2017, l’Italia avrà quasi certamente solo due coppie al via del Campionato Mondiale 2019 in programma dal 28 giugno al 7 luglio ad Amburgo in Germania. Daniele Lupo e Paolo Nicolai (che dovrebbero rientrare ad Ostrava a fine maggio dopo uno stop di un mese e mezzo a causa dell’infortunio al dito della mano destra di Lupo) saranno ai nastri di partenza di un evento che non hai mai riservato loro grandi ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Alison : finito il digiuno! Di nuovo in trionfo due anni dopo Rio : Due anni meno un paio di settimane: tanto era trascorso dall’ultimo successo nel World Tour di Alison Cerutti, campione olimpico in carica e iridato del 2015. Era il 21 maggio 2017 e, in coppia con Bruno Schmidt, con cui ha condiviso gran parte dei successi di una carriera favolosa, il fuoriclasse brasiliano vinceva il torneo sulla sabbia di casa, a Rio de Janeiro, dove poco meno di un anno prima era entrato nella leggenda trionfando ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Stop Rossi/Carambula contro gli sloveni Zemljak/Pokersnik : Enrico Rossi e Adrian Carambula perdono una bella occasione per risalire ulteriormente le classifiche internazionali uscendo agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kuala Lumpur (0-2)contro gli sloveni Zemljak/Pokersnik, vere e proprie rivelazioni del torneo malese. Le fatiche della scorsa settimana si fanno sentire tutte in un colpo per la coppia italiana, protagonista di una grande prima parte di stagione con il secondo posto di Sydney al ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ranghieri/Caminati non decollano : 17mo posto in Malesia : Non si accende ancora la scintilla per Marco Caminati ed Alex Ranghieri il cui rientro nel circuito mondiale dopo l’infortunio occorso a Ranghieri lo scorso anno è più complicato del previsto. La coppia italiana vede fermarsi la sua marcia nei sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur che segnava il loro rientro nel World Tour a un mese e mezzo dall’eliminazione in qualificazione a Doha. Ad eliminare gli azzurri sono ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ranghieri/Caminati terzi nel girone : tra poco con Thiago/Oscar per volare agli ottavi : Arriva puntuale l’atteso successo di Alex Ranghieri e Marco Caminati nella finale che valeva il terzo posto e la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur. Gli azzurri se la dovevano vedere con i non irresistibili padroni di casa malesi Khoo/Raja Nazmi che sono stati sconfitti 2-0 ma qualche grattacapo alla coppia azzurra l’hanno creato nel primo set finito 21-15 per li italiani che poi si sono ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Rossi/Carambula : vittoria col brivido e ottavi di finale conquistati! : vittoria col brivido al tie break e ottavi di finale conquistati per Adrian Carambula ed Enrico Rossi che hanno sofferto non poco nella sfida di finale del girone preliminare contro i coriacei russi Hudyakov/Bykanov. Partita dai due volte: a senso unico per un set e mezzo e poi equilibrata nella seconda parte con i russi che hanno sfruttato qualche errore di troppo della coppia italiana, brava a riprendersi nel momento decisivo del match. Non ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Rossi/Carambula : che forma! Ranghieri/Caminati : ancora stop ma niente è compromesso : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima parte della giornata di apertura del tabellone principale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur in Malesia. La vittoria, neanche a dirlo, porta la firma di Enrico Rossi e Adrian Carambula che confermano il loro stato di grazia attuale superando con un secco 2-0 (21-14, 21-16) la coppia lettone Finsters/Solovejs, al secondo torneo in stagione, dopo il triplo quinto posto dello scorso anno ...

Beach Volley World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ecco gli avversari degli azzurri nel tabellone principale : Doppia coppia azzurra al via nel tabellone principale del torneo 3 Stelle di Kuala Lumpur in Malesia. A Ranghieri/Caminati, già inseriti nel main draw, si sono aggiunti in mattinata Rossi/Carambula che hanno superato le qualificazioni. Non ci saranno, invece, coppie femminili italiane al via del torneo malese. Marco Caminati e Alex Ranghieri nella semifinale del girone affronteranno alle 5.20 due vecchie conoscenze del Volley, gli statunitensi ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Rossi/Carambula volano in main draw. Stop per Barboni/Puccinelli : Non si ferma la marcia vincente di Adrian Carambula ed Enrico Rossi che superano di slancio l’unico turno di qualificazione previsto per loro e volano al terzo main draw della breve storia assieme su quattro tornei disputati. Nelle qualificazioni del 3 stelle di Kuala Lumpur gli azzurri hanno travolto con un secco 2-0 (21-11, 21-15) i canadesi Nusbaum/Plantinga che solo in avvio di secondo set (fino all’8-8) hanno tenuto il ritmo dei rivali. ...

Beach Volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Tris di coppie azzurre a caccia di gloria sulla sabbia malese : Sono solo tre le coppie italiane che da questa notte scenderanno in campo per affrontare il torneo 3 stelle di Kuala Lumpur in Malesia, ennesima tappa asiatica del World Tour. All’appello ne manca una, quella in campo femminile composta da Gaia Traballi e Agata Zuccarelli che si è ritirata all’ultimo momento per un incidente occorso in allenamento a Zuccarelli, che, nel tuffarsi, ha colpito con la gamba un sasso provocandosi una ...

Beach Volley : tre coppie azzurre a Kuala Lumpur : Kuala Lumpur , MALESIA,- Al via da domani la tappa del World Tour 3 stelle di Kuala Lumpur, in Malesia, che si concluderà sabato 4 maggio. Saranno tre le formazioni italiane in gara. Nel torneo ...

Beach Volley : a Xiamen quarto posto per Rossi-Carambula : Xiamen, CINA, - Rossi-Carambula non ce la fanno a salire sul podio del 4 Stelle del World Tour di Xiamen, Cina,. Il duo azzurro nella finale per il terzo posto si è fatto superare per 2-1, 13-21, 21-...

Beach Volley World Tour 2019 Xiamen. Rossi/Carambula : un quarto posto da applausi! : Si chiude con un ottimo quarto posto l’avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 stelle di Xiamen in Cina. La coppia italiana, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, si è arresa il tre set al binomio del Qatar Cherif/Ahmed, protagonista di un grande torneo. Nel primo set gli azzurri si sono illusi di poter dominare L’incontro vincendo con il punteggio di 21-13 ma veemente è stata la reazione della coppia asiatica che ...