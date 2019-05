Basket femminile | Finale Scudetto 2019 | Ragusa non si arrende mai! Schio cade in volata

Basket – Finale Scudetto femminile : Ragusa cancella la festa di Schio - le siciliane accorciano sul 2-1 : La formazione di casa vince Gara-3 e allunga la serie, portandosi sul 2-1 grazie al successo arrivato con il punteggio di 67-62 Ci si aspettava la festa di Schio, invece è Ragusa che vince Gara-3 e allunga la serie della Finale che assegna lo Scudetto femminile di Basket. La formazione siciliana si impone 67-62, accorciando le distanze e rimandando tutto a Gara-4. Prestazione sontuosa delle padrone di casa, che prendono in mano le redini ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Schio fa sua anche gara-2 contro Ragusa e vede il Tricolore : Il Famila Schio si avvicina al suo decimo titolo dopo aver vinto anche gara-2 della Finale Scudetto 2019. Le venete hanno sconfitto la Passalacqua Ragusa per 65-47 al termine di una partita che si era decisa già dopo i primi dieci minuti. Adesso Schio si trova ad una sola vittoria dal Tricolore, mentre le siciliane si trovano con le spalle al muro e sono costrette a vincere le prossime tre partite. Ottima prestazione di Justin Lavender, che ha ...

Basket femminile - Finale scudetto Serie A1 2019 : Allie Quigley sentenza nell’ultimo quarto - Schio fa sua gara-1 contro Ragusa : E’ il Famila Schio a vincere la prima gara della Finale scudetto di Serie A1 2018-2019. Le ragazze di coach Pierre Vincent hanno superato con il punteggio di 69-64 la Passalacqua Ragusa, dopo un match in cui sono state costrette a inseguire per quasi tutto il tempo. Decisivo l’ultimo quarto di Allie Quigley, autrice di 21 punti; per il Famila in doppia cifra anche Jantel Lavender con 15 e Sandrine Gruda con 12 (e 10 rimbalzi). Non ...

LIVE Schio-Ragusa Basket femminile - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 50-56 - le siciliane resistono all’assalto scledense nel terzo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della sfida che assegnerà lo scudetto del basket femminile. Di fronte ci sono il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, per la quarta volta di fronte nell’ultimo atto della Serie A1. Ci si trova di fronte alla stessa Finale della stagione passata, che si concluse per 3-2 in favore del club scledense senza che mai il PalaRomare o il PalaMinardi venissero espugnati dall’opposta ...

Basket femminile - primo raduno dell’Italia a Chianciano Terme in vista degli Europei. Assenti le nazionali di Schio e Ragusa per la finale scudetto : Il coach della Nazionale italiana di Basket femminile Marco Crespi ha diramato le convocazioni per un breve raduno che si terrà a Chianciano Terme dal 6 all’8 maggio. Tale occasione servirà anche a ridare al palasport della località toscana nuova vita, dal momento che è stato recentemente ristrutturato e ospiterà, nel prossimo ottobre, anche l’Opening Day del campionato di Serie A1. Questo l’elenco delle convocate: Beatrice ...

Basket femminile - la Nazionale azzurra pronta per il raduno di Chianciano : primo passo verso gli Europei : La squadra di coach Crespi si prepara ad iniziare il raduno di Chianciano in programma da lunedì 6 maggio La Nazionale femminile muoverà i primi passi verso l’EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio) a partire da lunedì 6 maggio a Chianciano Terme. La località toscana, che nel prossimo ottobre ospiterà l’Opening Day del campionato femminile di A1, vedrà in campo le Azzurre per tre giorni, per un ...

Schio-Ragusa - Finale Serie A1 Basket femminile 2019 : orario - programma e come vederla in tv e streaming : E’ giunto il tempo della Finale scudetto di Serie A1 di basket femminile, che mette di fronte il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, uscite indenni dalle due Serie di playoff finora affrontate. Le campionesse d’Italia si sono sbarazzate in semiFinale di un coriaceo Fila San Martino di Lupari, che dopo la vittoria in gara-2 al PalaRomare sembrava avere grandi possibilità di portare almeno a gara-5 la sfida. Invece il Famila ha messo ...

Schio-Ragusa - Finale Scudetto A1 Basket femminile 2019 : date - calendario - programma - orari e tv : Schio e Ragusa si affronteranno nella Finale Scudetto di basket femminile, andrà in scena lo stesso atto conclusivo dell’anno scorso e che si è già disputato per quattro volte nella storia. La compagine veneta ha vinto tutti i precedenti e si presenta per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa partendo anche con i favori del pronostico mentre le siciliane andranno a caccia di una nuova magia dopo aver eliminato la favorita Venezia ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : è ancora finale tra Ragusa e Schio - Venezia battuta al Taliercio ed eliminata : Finisce come un anno fa al Taliercio: gara-5 della semifinale scudetto va alla Passalacqua Ragusa, che rimonta la Serie dallo svantaggio di 2-0, espugna il campo dell’Umana Reyer Venezia e si guadagna nuovamente l’accesso alla finale, che per la seconda volta consecutiva la mette di fronte al Famila Schio. Curiosamente, peraltro, la Virtus Eirene ha incontrato soltanto il club scledense nelle precedenti occasioni in cui è arrivato ...

Il Basket femminile americano ha un grosso problema : Nella WNBA, la lega più importante, gli stipendi sono molto bassi e le atlete scelgono spesso di giocare all'estero nelle pause stagionali

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : Schio supera San Martino di Lupari e vola in finale! Ragusa pareggia la serie e costringe Venezia a gara-5 : Schio è la prima finalista della serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella serata dedicata a gara-4 delle due serie di semifinale, la formazione veneta guidata da Pierre Vincent ha chiuso la sfida con San Martino di Lupari sul 3-1 imponendosi in trasferta con il punteggio di 53-62. Le campionesse in carica raggiungono così l’atto conclusivo del campionato per la decima stagione consecutiva e attendono di conoscere il nome della propria ...

