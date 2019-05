Auto | prima autorizzazione a guida autonoma su strada in Italia

Ministero dei Trasporti dà la prima Autorizzazione per la guida Autonoma su strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l’autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia.Si tratta del primo via libera del Ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Lo rende noto il Mit, sottolineando che con questo atto formale si ...

Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta : riprogettazione all’esordio in estate : L'arrangiamento estetico di Android Auto è stato una costante dal suo esordio ad ora, periodo in cui Google ha la saccoccia piena di novità L'articolo Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta: riprogettazione all’esordio in estate proviene da TuttoAndroid.

Fiat MegaRottamazione - per la prima volta è possibile rottamare l’Auto di chiunque! : Fiat al via la MegaRottamazione, l’eccezionale campagna che consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto a condizioni straordinarie. Al via la MegaRottamazione di Fiat, l’eccezionale campagna che consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto a condizioni straordinarie.Per la prima volta, all’incentivo può accedere chiunque in quanto non è necessario che il cliente sia proprietario del veicolo da ...

Leonardo Da Vinci : è sua la prima Automobile : Il 2 maggio del 1519, ad Amboise, paese della Loira, moriva uno dei più grandi geni che l'umanità abbia mai visto: Leonardo da Vinci . Sono passati 500 anni e le sue idee risultano ancora non solo ...

Padova - narcotizza il figlio di 5 anni. Fermata in Auto prima di togliersi la vita : La vicenda è avvenuta nella notte tra il 29 e 30 aprile. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale. La donna voleva mettere fine anche all’esistenza del bambino

Auto ecologiche : in Italia sono solo l'8 - 6% del parco circolante. Marche prima regione : ROMA - Gli Autoveicoli ad alimentazione alternativa - elettrici, ibridi, a metano e a gpl - in circolazione in Italia sono l'8,6% sul totale del parco circolante. È quanto emerge dall'elaborazione su ...

Serena Mollicone - “spariti alcuni organi e reperti prelevati nel corso della prima Autopsia” : A poco più di una settimana dalla chiusura delle indagini sul caso della morte di Serena Mollicone, uccisa l’1 giugno 2001 ad Arce (Frosinone), emerge un altro particolare sulla difficile inchiesta. Secondo quanto riporta Il Messaggero alcuni organi e altri reperti prelevati nel corso della prima autopsia sulla salma della ragazzina sarebbero spariti. Una circostanza – secondo il quotidiano romano – rilevata dalla perizia di cui è ...

Autobianchi A112 - la prima piccola chic compie 50 anni : Quanto abbiamo amato l'Autobianchi A112. Cinquanta anni fa il panorama automobilistico italiano era molto più ridotto e banale dell'attuale. Più di un'auto su due era una Fiat e l'omologazione regnava sovrana. Inoltre le auto provenienti dall'estero subivano una tassazione più alta e dunque erano piuttosto sconvenienti. Insomma, anche tra i modelli più piccoli, possedere un Maggiolino, una Mini o una 2CV non era una cosa scontata. Così, quando ...

Matteo Salvini - il blitz sulle Autonomie prima delle Europe : come argina Zaia e Maroni : L'accelerata per dare il via all'Autonomia differenziata delle regioni è diventata una priorità assoluta per Matteo Salvini. Non che prima il tema non interessasse al vicepremier leghista, ma è il fattore tempo ora a cambiare gli equilibri. Nel suo ultimo bagno di folla in Veneto, al Vinitaly, Salvi

Meteo e Auto : 4 cose da controllare sui veicoli durante la primavera : durante i freddi mesi invernali, le auto devono fare i conti con condizioni Meteo difficili e pericolose. Tuttavia, solo perché si passa dall’inverno alla primavera, non significa che gli effetti del Meteo invernale sui veicoli spariscano improvvisamente. Ecco allora i 4 aspetti principali di cui ogni automobilista dovrebbe essere a conoscenza quando arriva la primavera. 1. Pressione degli pneumatici È noto che le temperature invernali ...

Andora - record di presenze per la prima giornata di "Azzurro - Pesce d'Autore" : Elena Ballerini conduttrice Rai e Diego Bongiovanni direttamente dalla 'Prova del Cuoco' di Rai Uno per l'apertura della 6° edizione di 'Azzurro, Pesce d'Autore' che nella sua prima giornata ha ...

Prima elettrica - poi Autonoma : come cambia l'Auto del car sharing per Share Now : La joint venture tra Car2go e Drive Now guarda alle nuove tecnologia della mobilità. E si prepara alla trasformazione tecnologica anche interna, riunendo le piattaforme delle due società

Prima elettrica - poi Autonoma : come cambia l’Auto del car sharing per Share Now : Auto elettriche e guida autonoma, per rendere il business più efficiente e sostenibile. La strada del car sharing è segnata. Ne è convinto Olivier Reppert, amministratore delegato di Share Now, il nuovo operatore del car sharing che riunisce le attività di Car2go e Drive Now. In attesa che le auto senza pilota si facciano largo tra le strade cittadine, la scommessa è dire addio il Prima possibile ai carburanti. “Entro fine anno il 25% della ...

Come nacque la regola sul deficit al 3% del pil - i dettagli spiegati dal suo Autore in Francia - parte prima : Guy Abeille è stato un funzionario del Ministero delle Finanze in Francia e oggi è un pensionato di 68 anni. Pochi giorni fa, ci ha scritto per fornirci alcuni dettagli sulla nascita della regola del ...