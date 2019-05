Australia | saranno sterminati 2 milioni di gatti entro il 2020 Rappresentano una

Le elezioni in Australia saranno il 18 maggio : Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha annunciato giovedì mattina che le elezioni generali in Australia saranno il 18 maggio. Il principale rivale di Morrison, che è segretario del partito Liberale di centrodestra e primo ministro dallo scorso agosto, sarà il

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...