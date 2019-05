ATP Madrid | Djokovic fa fuori Taylor Fritz in due set

ATP Madrid - Cecchinato è già fuori : sconfitto al terzo da Schwartzman : Schwartzman ha battuto l’azzurro Marco Cecchinato in tre set in quel di Madrid: l’argentino passa il turno Marco Cecchinato è fuori dal torneo di Madrid. Il nostro rappresentate è stato estromesso dal tabellone al primo turno, per mano dell’argentino Schwartzman. Una gara molto strana, iniziata con un 6-0 netto in favore di Schwartzman che ha annichilito Cecchinato in avvio. Dopodichè l’azzurro si è ripreso ...

ATP Madrid – Esordio ok per Wawrinka : Herbert sconfitto in due set : Stan Wawrinka supera senza problemi l’Esordio nell’ATP di Madrid: il tennista svizzero supera Pierre-Hugues Herbert in due set Esordio positivo per Stan Wawrinka nei trentaduesimi di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista svizzero supera senza grossi problemi il francese Pierre-Hugues Herbert (numero 41 ATP) arrivato nel main draw dalle qualificazioni. In poco più di un’ora di gioco Wawrinka si è imposto in due set vinti con il punteggio ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Seppi eliminato al 1° turno da Monfils : Andreas Seppi è stato eliminato al 1° turno al Madrid Open , quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 35enne di Caldaro, ...

ATP Madrid – Troppo Monfils per uno spento Seppi - l’azzurro si arrende in due set : Il tennista italiano non riesce ad arginare la furia di Monfils, cedendo in due set e venendo eliminato al primo turno Dura 57 minuti il torneo ATP di Madrid per Andreas Seppi, il tennista italiano infatti cede di schianto a Gael Monfils perdendo con il punteggio di 6-3, 6-1. L’avvio di partita è tremendo per l’azzurro, che va subito sotto di quattro game, salvo riprendersi leggermente brekkando l’avversario. Nella ...

ATP Madrid – Maratona Cilic : salva 4 match point e batte Klizan al tie-break del terzo set : Cilic avanza ai sedicesimi di finale dell’ATP di Madrid opo quasi 3 ore di gioco: il croato salva 4 match point e batte Klizan al tie-break del terzo set Dopo 2 ore e 50 minuti di match, Marin Cilic riesce finalmente a staccare il pass per il sedicesimi di finale del torneo ATP di Madrid. Il tennista croato trionfa dopo una vera e propria battaglia contro Klizan, durata 3 set, conclusi con il punteggio di 6-4 / 2-6 / 6-7 (7-0 al ...

ATP Madrid – Federer è pronto al ritorno sulla terra rossa : “non ho grandi aspettative ma tutto è possibile” : Roger Federer pronto all’esordio sulla terra rossa: lo svizzero tornerà in campo nell’ATP di Madrid, pronto a dare il massimo, senza però grandi aspettative Dopo diversi anni d’assenza, Roger Federer è pronto a tornare a giocare sulla terra rossa. Il campione svizzero farà il suo esordio nel torneo ATP di Madrid, per il quale ha ormai ultimato la sua preparazione. In conferenza stampa, Federer si è detto pronto ...

ATP Madrid – Rafa Nadal fermato da un virus intestinale : possibile forfait : Rafa Nadal alle prese con un virus intestinale che ne mette a rischio la sua partecipazione al torneo ATP di Madrid: lo spagnolo proverà a stringere i denti per l’esordio di mercoledì Rafa Nadal potrebbe essere costretto ad annunciare il suo forfait dal torneo ATP di Madrid. Il tennista spagnolo è alle prese con un virus intestinale che rende incerto il suo debutto di mercoledì contro Felix Auger-Aliassime. Nadal ha cancellato la sua ...

ATP Madrid - Tsonga dà forfait : Chardy giocherà con Ramos : Jo-Wilfried Tsonga non giocherà il primo turno del torneo di Madrid contro il connazionale Chardy che troverà dunque Ramos Jérémy Chardy avrebbe dovuto affrontare Jo-Wilfried Tsonga nel primo turno del torneo di Madrid, ma il francese ha deciso di dare forfait a causa di condizioni fisiche non ottimali. “Quello che mi interessa è divertirmi nei tornei. Se è complicato, preferisco andare a casa a riposare, continuare a lavorare e ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

ATP Madrid – Kyrgios steso in due set da Struff - il tedesco stacca il pass per il secondo turno : L’australiano esce subito di scena a Madrid, sconfitto in due set da Struff con il risultato di 7-6, 6-4 Nick Kyrgios subito eliminato dal torneo ATP di Madrid, l’australiano non riesce a tener testa a Struff cedendogli il passo con il punteggio di 7-6, 6-4. Il tedesco non lascia scampo al proprio avversario, vincendo il primo parziale al tie-break per poi chiudere la contesa nel secondo set dopo un’ora e otto minuti di ...

ATP 1000 Madrid - il sorteggio del tabellone maschile : avvio difficile per Fognini : Il sorteggio ha posizionato il 37enne fuoriclasse di Basilea nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal serbo numero 1 del mondo, con possibile incrocio nei quarti con Dominic Thiem , ...

ATP Madrid - Fognini prende in giro Thiem : “hai bisogno di qualche massaggio” [FOTO] : Fabio Fognini ha postato su Instagram una foto nella quale ha preso in giro il collega Thiem impegnato in quel di Madrid Fabio Fognini si sta allenando in vista del suo esordio in quel di Madrid. A causa dei recenti problemini fisici, il nostro Fabio ha bisogno di massaggi e trattamenti per recuperare la miglior forma. Fognini si è recato ad “iscriversi” alla seduta di massaggi ed ha notato una sorta di monopolio di Dominic ...

ATP Madrid 2019 di tennis - il tabellone. Italiani sfortunati : Madrid, 4 maggio 2019 " E' il grande ritorno di Roger Federer sulla terra rossa. Da domani a domenica prossima si disputerà il torneo Atp Masters 1000 di Madrid , con lo svizzero in campo assieme agli ...

ATP 1000 Madrid : calendario - orari e guida tv : Dove posso guardare il Masters di Madrid? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...