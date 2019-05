Atletica – Gli azzurri della staffetta in Giappone | “tutti uniti dallo stesso obiettivo”

Atletica – Diamond League : otto migliori prestazioni mondiali a Doha - brilla Caster Semenya : Atletica, Diamond League: avvio con 8 mondiali stagionali a Doha Prima tappa della IAAF Diamond League a Doha, in Qatar, con otto migliori prestazioni mondiali stagionali e un paio di risultati copertina nello stadio che in autunno ospiterà la rassegna iridata. Su tutti il 19.99 (+1.3) del campione del mondo dei 200 metri Ramil Guliyev con una grande fase lanciata dopo una curva da rivedere e il 70,56 (WL) dello svedese Daniel Stahl nel ...

Atletica - Semenya va oltre il Tas : domina gli 800 a Doha : Altri Sport Una scelta dolorosa. Ma inevitabile di ENRICO SISTI Seconda piazza per la mezzafondista del Burundi Francine Niyonsaba, 1'57'75, e l'americana Ajee Wilson, 1'58'83,. Nei 100 ostacoli ...

Roma - ex campionessa d'Atletica giù dal ponte : per gli amici è stata spinta : Appena una decina di giorni fa, si era ripresa con la videocamera del telefonino davanti alla celeberrima Fontana di Trevi a Roma, e quella sequenza era diventata il suo 'biglietto da visita' su Facebook. Ieri mattina, il suo corpo, trovato senza vita sotto ponte Sisto, lato Campo de' Fiori, è stato ricoperto con un lenzuolo bianco. E' finita lì, la vita di Imen Chatbouri, 37enne tunisina, ex campionessa di atletica. Come e perché sia morta, al ...

Atletica - Diamond League Doha : Semenya vince negli 800m. Saranno gli ultimi della sua carriera? : Nel primo appuntamento della Diamond League 2019 , che si tiene a Doha, in Qatar, l'attenzione è tutta rivolta verso Caster Semenya . L'atleta sudafricana stravince negli 800 metri femminili con il ...

Atletica. Semenya - oggi gli 800 a Doha. Poi l'addio? : ... ai campionati sudafricani di Germiston, 24 ore prima di imporsi nei 1500, ha vinto i 5000, quasi mai corsi prima, con il personale di 16'05'97: tempo lontano 1'55' dal record del mondo e a 44' dal ...

Atletica – Gli azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di Yokohama : Atletica: staffette azzurre in volo verso il Giappone. Gli italiani pronti per le World Relays di Yokohama È il giorno della partenza per la spedizione italiana diretta alle World Relays di Yokohama. Decolla da Malpensa l’aereo che porta gli azzurri in Giappone per i Mondiali di staffette dell’11-12 maggio. Ventotto gli atleti in volo verso l’Oriente e a loro si aggiungerà Giancarla Trevisan, in arrivo direttamente da Los Angeles. Un primo ...

Atletica - Giorgetti non ci sta : “sbagliato escludere gli atleti africani dal Trieste Running Festival” : Interrogato sull’esclusione degli atleti africani dal Trieste Running Festival, Giancarlo Giorgetti ha espresso il proprio disappunto “Sbagliato escludere gli atleti africani, non è così che si risolvono i problemi. Ma attenzione perché il malessere esploso a Trieste nasconde l’ennesimo sfruttamento, quelli che chiamo gli scafisti dello sport. Aprirò subito un’indagine interna per quanto riguarda le mie competenze. ...

Atletica - Roma Appia Run : corsa agli ultimi pettorali per la manifestazione in programma il 28 aprile : Giunta alla 21esima edizione, la Roma Appia Run si conferma una delle più prestigiose gare dell'intero panorama podistico capitolino, l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni ...

Atletica – Roma Appia Run : corsa agli ultimi pettorali per la manifestazione in programma il 28 aprile : Sono tantissime le persone che si stanno iscrivendo alla prestigiosa gara podistica capitolina, giunta alla 21ª edizione Si terrà il prossimo 28 aprile la Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Regione ...

Atletica - Tortu a Rieti per l'esordio stagionale sui 100 metri : 'voglio abbassare il primato personale' : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...

Atletica – Gare e test a Grosseto verso le World Relays di Yokohama : alla prova gli staffettisti : Giovedì 18 aprile la prova di efficienza per alcuni degli staffettisti che potrebbero essere convocati per le World Relays (11-12 maggio), evento che qualifica per i Mondiali di Doha Grosseto, Acquacetosa e poi Yokohama. È sempre più vicina la data delle World Relays in Giappone (11-12 maggio), i Mondiali di staffette che mettono in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha. Giovedì 18 aprile, sulla pista dello stadio Zecchini di Grosseto, ...