Atalanta | Gasperini | “Stagione esaltante | ma traguardo ancora da conquistare”

Atalanta - Gasperini : 'Stagione esaltante. Chi parla di futuro non ha obiettivi' : Sabato arriva a Bergamo il Genoa nel terzultimo turno di campionato, ma il bilancio dell'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport va anche oltre il prossimo impegno di ...

Atalanta - Gasperini entusiasta : “Stiamo vivendo emozioni uniche” : Favola Atalanta. I bergamaschi continuano a volare e a stupire, la Champions League da sogno è passata ad obiettivo concreto. L’artefice della splendida cavalcata dei nerazzurri è il tecnico Gian Piero Gasperini che, entusiasta, racconta le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Quelle che stiamo vivendo sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate nel tempo. Anche a Genova mi è capitato di vivere momenti ...

Fenomeno Atalanta - senza figli del vivaio : il successo di Gasperini non è figlio del caso : Percassi è a capo di un gruppo attivo nell'immobiliare, nella cosmetica, nello sport e nell'alimentare, fattura complessivamente quasi 800 milioni di euro. La capofila del gruppo - riporta uno studio ...

Atalanta - la squadra-modello di Gasperini : la lezione al calcio italiano : L' Atalanta è ormai un modello da imitare. Funziona perché è unico, qualcosa di nuovo, mai visto e lontano dalle abitudini italiane. È una squadra antisistemica e antistorica. Gioca con un modulo fluido, dove i difensori evadono dalla linea difensiva e i trequartisti invertono la posizione sia con g

Lazio-Atalanta 1-3 : Gasperini in volata Champions : L’Atalanta è in piena volata Champions League. Con la vittoria ottenuta ieri ai danni della Lazio, sono infatti 3 i punti di vantaggio sul quinto posto della classifica, a sole tre giornate dal termine del campionato.La partitaLa Lazio colpisce subito. Al 3’, Leiva sbuca in area dalla destra, sull’appoggio di Caicedo si inserisce Parolo che infila Gollini. Quarto gol in campionato per il centrocampista. Atalanta spiazzata ma reattiva. ...

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Impresa straordinaria. Champions? Ci crediamo ancora di più' : Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Sky Sport , si gode questo momento: "Abbiamo fatto un'Impresa straordinaria che ci mette in una posizione di classifica che... se prima ci credevamo, ora ancora ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tiferò Genoa come sempre - stavolta un po' di più» : LAZIO-Atalanta 1-3: LA CRONACA CONSAPEVOLEZZA - "Qual è stato il momento in cui abbiamo pensato che eravamo da Champions? Abbiamo cominciato a crederci dopo un inizio difficile di campionato, il ...

Atalanta - Gasperini : "Impresa straordinaria - ora più consapevolezza" : Gasperini è il ritratto della felicità dopo il successo dell'Olimpico che permette alla sua Atalanta di consolidare il 4° posto . "Abbiamo fatto un'impresa straordinaria, che ci mette in una posizione ...

Atalanta - entusiasmo Gasperini : “Compiuta grande impresa - ci crediamo” : “La vittoria di oggi in casa Lazio è stata una grande impresa: credevamo in un posto in Champions, ora ci crediamo ancora di più“. Così Giampiero Gasperini commenta il 3-1 all’Olimpico che avvicina la sua Atalanta a un posto in Champions. Lazio-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Wallace da 3 [FOTO] “In questo campionato, difficilissimo, eravamo partiti per un posto in Europa League – ha raccontato il ...

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Parole Ranieri? Siamo noi l'obiettivo. Ogni gara è decisiva' : Inizia la volata finale, sono quattro le gare ancora da giocare in questo campionato per decidere la corsa per Champions ed Europa League. Una lotta accesa anche dalle parole in conferenza stampa di ...

Atalanta - Gasperini : "4 gare - se non le sbagliamo... Ranieri? Penso al campo" : "La Serie A è una cosa, la Coppa Italia un'altra. Il match di domani non ha nulla a che vedere con quello del 15 maggio". Gian Piero Gasperini respinge ogni tipo di paragone tra la prima sfida contro ...

Gasperini non ha dubbi : "La polemica di Ranieri? Voleva colpire l'Atalanta" : Secondo Gian Piero Gasperini le parole di Ranieri avevano un fine specifico: "L'obiettivo delle polemiche di Ranieri in realtà è l'Atalanta: siamo davanti e in tanti sperano che noi cadiamo". Il ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ranieri? Ha messo un po' di veleno - l'obiettivo siamo noi» : BERGAMO - " Con la Lazio n on sarà una prova generale per la Coppa Italia, questa sfida ha tutti gli obiettivi del campionato". Così Giampiero Gasperini alla vigilia della trasferta di Roma al ...