Astrofisica | prima osservazione nei raggi gamma di altissima energia della Nebulosa del

(Di martedì 7 maggio 2019) Esattamente 30 anni dopo lastoricadel Granchio alle energie TeV, che ha aperto l’era dell’astronomia neidicon la tecnica Cherenkov, è statounto un altro importante traguardo in questo campo. Il telescopio Cherenkov ASTRI-Horn, basato sull’innovativa configurazione ottica aplanatica a doppio specchio Schwarzschild-Couder e dotato di una camera altrettanto innovativa, ha rilevato per lavolta ladel Granchio alle energie dette “del TeV”, dimostrando la fattibilità di queste nuove tecnologie.Nel 1989, ladel Granchio alle energie del TeV (circa mille miliardi di volte l’luce visibile) era stata ottenuta con il telescopio americano a singolo specchio Whipple. Questa scoperta ha segnato l’inizio dell’astronomia TeV ...

