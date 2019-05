Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019 Montalbano 23 3% | Grande Fratello 19 4% | Made in Sud

Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019 : Il Commissario Montalbano - Par Condicio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Star Wars VI – Il Ritorno dello Jedi ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha ...

Ascolti tv USA lunedì 29 aprile - male The Fix - Arrow e The Code : Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – L’analisi Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – Serata primaverile lontana dai fasti del passato e che fa male a ABC che dovrà necessariamente riscattarsi la prossima stagione. Senza American Idol sostituito da uno speciale Queen e Adam Lambert Story, che ottiene 5,6 milioni e 0.8 di rating, The Fix crolla a 2,8 milioni con 0.4 di rating record negativo di stagione. Torna a crescere The Resident ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4%. GOT nella notte al 24.5% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Night di 9 minuti: 1.224.000 – ...

Ascolti Tv Lunedì 28 aprile - la replica di Montalbano 24.2% e il Grande Fratello 19.3% : Ascolti Tv Lunedì 28 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – 5.644 milioni e 24.2% Canale 5 – Grande Fratello 16 (21:41-1:25)- 3.201 milioni e 19.3% Rai 2 – Made in Sud – 1.784 milioni e 8.4% Rai 3 – Report – 1.35 milioni e 5.5% Italia 1 – Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora – 983 mila e 4.3% Rete 4 – ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli Nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.784.000 spettatori ...

Ascolti Tv USA Game of Thrones domina domenica sera - lunedì cresce 911 : Ascolti Tv USA Game of Thrones 21 aprile 10.3 milioni di spettatori si sono collegati su HBO domenica sera per vedere il secondo episodio di Game of Thrones, in calo rispetto all’esordio nei soli dati lineari ma il quarto miglior risultato di sempre dopo l’esordio dell’ottava, l’episodio 7×05 e il finale della settima. Considerando anche lo streaming il totale del secondo episodio arriva a 15,9 milioni in calo del 9% ...

Ascolti TV | Lunedì 22 aprile 2019. Montalbano 22.3% - In Arte Mina 6.8%. Rai Movie al 3% in pt - Trono di Spade 21.1% (nella notte) 1.3% (primo episodio in italiano in pt) : Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Lunedì 22 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano ha conquistato 4.737.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 La Peggior Settimana della mia Vita ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Made in Sud a Pasquetta ha interessato 1.610.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Star Wars episodio IV – Una ...

Ascolti TV | Lunedì 22 aprile 2019. Montalbano 22.3% - La Peggior Settimana della Mia Vita 8.9% - In Arte Mina 6.8% : Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Lunedì 22 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano ha conquistato 4.737.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 La Peggior Settimana della mia Vita ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Made in Sud a Pasquetta ha interessato 1.610.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Star Wars Episodio IV – Una ...

