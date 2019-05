Ascolti tv | la replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello

Ascolti tv : Il Commissario Montalbano vince in replica - ma cresce il Grande Fratello 2019 : Ascolti tv, prime time Il Commissario Montalbano continua a vincere e nonostante si trattasse di una puntata della celebre fiction risalente al 2002 (quarta stagione) già ampiamente andata in replica su Rai1. L’episodio con Luca Zingaretti L’odore della notte, trasmesso dal primo canale della Rai, ha infatti conquistato il prime time con 5.644.000 telespettatori e uno share del 24,2%. Secondo gradino del podio, a Grande distanza, per ...

Ascolti Tv Lunedì 28 aprile - la replica di Montalbano 24.2% e il Grande Fratello 19.3% : Ascolti Tv Lunedì 28 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – 5.644 milioni e 24.2% Canale 5 – Grande Fratello 16 (21:41-1:25)- 3.201 milioni e 19.3% Rai 2 – Made in Sud – 1.784 milioni e 8.4% Rai 3 – Report – 1.35 milioni e 5.5% Italia 1 – Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora – 983 mila e 4.3% Rete 4 – ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica conquista oltre 4.7 milioni di telespettatori : Anche nel giorno di Pasquetta Il Commissario Montalbano non ha rivali. L’episodio trasmesso in replica su Rai1 il 22 aprile ha ottenuto 4.737.000 telespettatori e il 22.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘La Peggior Settimana della mia Vita‘ con 1.996.000 telespettatori e l’8.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Made in Sud’ con 1.610.000 spettatori e il 7.6% di share. A ...

Ascolti tv - vince con 5 milioni di telespettatori Un covo di vipere la replica di Montalbano : Ascolti tv, prime time Ancora una volta la prima serata di Rai1 doppia quella di Canale 5, l’inossidabile Commissario Montalbano stravince la gara degli Ascolti nel prime time nonostante la replica. L’episodio Un covo di vipere su Rai1, con Valentina Lodovini guest star accanto a Luca Zingaretti, è stato visto da 5.018.000 telespettatori con il 22.7% di share. Su Canale 5 Ascolti in crescita per Live-Non è la D’Urso che ottiene ...

Ascolti Tv Martedì 2 aprile - Meraviglie vince la serata - male la replica de Il Collegio : Ascolti Tv Martedì 2 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Martedì 2 aprile – Meraviglie La Penisola dei tesori su Rai 1 ha ottenuto 4.12 milioni di spettatori con 18% di share, Mamma o Papà? su Canale 5 ha divertito 2.7 milioni di spettatori con 12.3% di share. Le Iene su Italia 1 hanno conquistato 1.83 milioni di spettatori con 10.4% di share, la replica de Il Collegio su Rai 2 si ferma a 909 mila ...

Ascolti tv - il Commissario Montalbano in replica sfiora i 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time Con Montalbano non si scherza, neanche in replica. La giostra degli scambi, il primo dei due episodi andati in onda in prima visione nel 2018 fa segnare 6,718 milioni di telespettatori con uno share del 28,6%: un risultato che consente alla creatura letteraria interpretata da Luca Zingaretti di doppiare in termini di Ascolti l’Isola dei famosi nonostante fosse giunta al suo episodio finale con la vittoria di Marco ...