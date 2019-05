Ascolti Grande Fratello 16 | Barbara d’Urso si difende da Montalbano

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019)6 maggio:d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti glisono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel perd’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso”, che anche se in replica raggiunge sempre grandissimi risultati e fa felici i dirigenti Rai. Ricca puntata anche quella di ieri per il GF 16 e tra le tante cose è andato in onda il videoclip ufficiale della hit Dolceamaro con Cristiano Malgioglio e diretto da Gaetano Morbioli e dopo la mezzanotte sono stati fatti gli auguri alla d’Urso per il suo compleanno. La “Regina di Cologno”, infatti, oggi ha compiuto la bellezza di ...

SalvoVassallo4 : Ascolti pazzeschi per il grande fratello.. #gf16 - InoGiuseppe : La D'Urso é come Salvini: più la critichi e la insulti più cresce nel gradimento. #auditel - Teleblogmag : La D'Urso é come Salvini: più la critichi e la insulti più cresce nel gradimento. #auditel -