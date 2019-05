Apple e Google cancellano dallo store tre app per appuntamenti on line

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Per costruire data center in Danimarca - Apple - Facebook e Google devono pagare pale eoliche : Impianto eolico in Danimarca (Getty Images) Per quanto riguarda l’energia pulita e rinnovabile, i Paesi dell’Europa del nord non temono rivali. Ad approfittare di questa situazione, nel tempo, sono stati anche grandi giganti tecnologici mondiali come Apple, Facebook e Google, che hanno deciso di stabilire in Danimarca i loro data center per via dell’abbondanza di elettricità verde del paese e dati gli ingenti consumi energetici di queste ...

Google e Apple sotto accusa : possibile abuso della posizione dominante sul mercato mobile : Gli sviluppatori mobile non hanno scelta per ottenere la visibilità desiderata: devono sfruttare Google Play Store, per Android, e App Store, per iOS. Gli studi, di conseguenza, devono seguire le regole e le linee guida introdotte dalle due società. L’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) ha intenzione di approfondire la questione e […] L'articolo Google e Apple sotto accusa: possibile abuso della posizione dominante ...

Con Android Q dovrebbe arrivare deep press - la risposta di Google a 3D Touch di Apple : In tanti hanno visto in alcune delle scelte di Google un tentativo di portare Android verso iOS e con Android Q questo processo di avvicinamento dovrebbe proseguire

C’è l’azienda che guadagna di più di Apple e Google messe insieme : Saudi Aramco (Kostas Tsironis/Bloomberg/Getty Images) Il petrolio continua a ripagare. La società che nel 2018 ha riportato i maggiori guadagni al mondo è la compagnia petrolifera Saudi Aramco, di proprietà della monarchia saudita, che ha registrato un utile netto di 111,1 miliardi di dollari. A rivelarlo è stata la società stessa, che per la prima volta ha reso pubblici i dati fiscali in vista delle prossime mosse sul mercato per raccogliere ...

Google e Apple in classifica innovazione 2019 - l'Italia è fuori : La classifica, di tipo annuale, ha come oggetto di studio le imprese più innovativa del mondo. Il suo nome è The most innovative companies, ed è realizzata da Boston Consulting Group. Possiamo dire, ...

Arriva Apple Arcade - possibile scontro a tutto campo con Google Stadia : Quello attuale è senza ombra di dubbio un momento storico molto interessante in cui essere videogiocatori: dopo l'interessamento di Google a entrare nel circolo dei producer di rilievo parrebbe essere Arrivato il momento anche per Apple di fare questo grande passo in una maniera molto più significativa di quanto non sia avvenuto finora. L'industria videoludica si appresta infatti a espandersi a dismisura con l'avvento di nuove tipologie di ...

Apple come Netfilx - Google come Playstation : è iniziata la guerra dello streaming : Il nuovo servizio video di Cupertino è progettato per competere con le offerte di Netflix e Amazon Prime. Ma anche Google e...

Google - Apple - Samsung e gli altri : il futuro nascosto nei brevetti : E quando i brevetti sono quelli dell'industria tecnologica, eldorado finanziario del nuovo mondo, il gioco diventa più intrigante. Vediamo allora qualche idea registrata negli ultimi mesi dalle big ...

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...