Appalti pubblici in Calabria | 20 indagati | ci sono il governatore Oliverio Pd | il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Altri guai giudiziari per ildellaMario(Pd)e per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Forza Italia), entrambi candidati in pectore alle prossime Regionali. La procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ha chiuso l’inchiesta sulla gestione di alcuniche hanno riguardato la città di Cosenza e in particolare gli investimenti relativi alla costruzione del nuovo ospedale, della metropolitana di superficie e del museo di Alarico. Venti i soggetti iscritti nel registro deglidal pm Vito Valerio con accuse pesantissime.Tra questi c’è anche l’ex vicepresidente della Regione Nicola Adamo (Pd) per il quale, assieme al presidente, la procura contesta il reato di “associazione per delinquere con lo scopo di commettere – è scritto nel capo di imputazione – una serie indeterminata di delitti contro la pubblica ...

fattoquotidiano : Appalti pubblici in Calabria, venti indagati: anche il governatore Pd Oliverio e il sindaco di Cosenza - nscdnt : Come ho avuto modo già di scrivere, su Politica della Bellezza queste notizie, manette/indagati, non mi fanno gioir… - 107DELPIERISTA : Ops sono sempre loro .... -