repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Gli indagati95 fra imprenditori e amministratori pubblici. Provvedimenti cautelari per il consigliere comunale diPietro Tatarella e per il il sottosegretario della Regione Lombardia Fabio Altitonante. Richiesta d'arresto per il parlamentare Sozzani. Il governatore...

repubblica : Appalti, operazione antimafia a Milano: 43 arresti, ci sono anche politici - HuffPostItalia : Appalti e tangenti, operazione antimafia a Milano: 43 arresti, coinvolti politici e imprenditori - pincopallino197 : Appalti, operazione antimafia a Milano: 43 arresti, ci sono anche politici -