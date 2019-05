Appalti e tangenti | blitz antimafia a Milano 43 arresti | ci sono anche politici

Tangenti per gli Appalti - arrestati 43 politici e imprenditori : Francesca Bernasconi In totale, quasi 100 indagati. Scoperti tra Milano e Varese due gruppi criminali che favorivano le associazioni mafiose Una maxi operazione anti-corruzione ha svegliato Milano, questa mattina, quando i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese hanno iniziato a dare esecuzione, dalle prime ore dell'alba, a 43 misure di custodia cautelare, 12 delle quali in carcere. L'accusa, per le 43 persone fermate ...

Giro di tangenti in Appalti pubblici - arrestati imprenditori e pubblici ufficiali nel Palermitano : Dalle prime luci dell’alba, è in corso una imponente operazione della Polizia di Stato, denominata “Cuci e Scuci”, attraverso la quale sono in via di esecuzione numerose misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di imprenditori e di Funzionari della Pubblica Amministrazione, nelle vesti, rispettivamente, di […] L'articolo Giro di tangenti in appalti pubblici, ...

