Antonio Di Pietro | “Siri si dimetta per il bene del paese”

termometropolitico

(Di martedì 7 maggio 2019)Disiper ildelIl caso Siri sta tenendo banco da settimane e tutti, da sinistra destra, esprimono la propria opinione. Recentemente, l’ex leader dell’Italia dei Valori e magistratoDiha parlato nel salotto di Omnibus (La7).L’opinione di Disul caso Siri Diha voluto rimarcare come il problema non sia squisitamente giudiziario, bensì politico. L’ex leader dell’IDV rimembra il tempo in cui – da ministro – ricevette un avviso di garanzia e che, in seguito ad esso, decise di lasciare il dicastero, nonostante il pieno proscioglimento che ne conseguì. Dopo pochi minuti dall’arrivo dell’avviso di garanzia, l’allora ministro del governo Prodi decise di dimettersi. Di, pertanto, afferma che nonostante fosse sicuro della sua innocenza, preferì ...

PietroGrasso : Il #5maggio 1971 per la prima volta la mafia si scagliò contro un magistrato. Con l’omicidio di Pietro Scaglione e… - Straccia2 : RT @GiovaValentini: Vent’anni fa, quando scrissi per Laterza questo libro-intervista con Antonio Di Pietro su Tangentopoli, non pensavo che… - Paolo18030138 : RT @GiovaValentini: Vent’anni fa, quando scrissi per Laterza questo libro-intervista con Antonio Di Pietro su Tangentopoli, non pensavo che… -