Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma Galgani ferita da Tina Cipollari

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Roberta se ne va dopo il due di picche di Armando : Il trono over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista della puntata di oggi 7 maggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. dopo avere assistito al confronto al centro dello studio tra Riccardo e Stefania, con le diverse vedute della coppia riguardo famiglia e figli, questo pomeriggio sarà Roberta Di Padua ad essere grande protagonista con una sorprendente dichiarazione riguardante il suo futuro nel dating show. Si parlerà ...

Anticipazioni Uomini e donne Over - puntate della settimana : Rocco tra gli addii illustri : Il Trono Over di Uomini e donne continua a svuotarsi in vista della fine della stagione 2018-19. Nelle ultime settimane diversi suoi protagonisti hanno dato l'addio al parterre maschile e femminile, per una motivazione o per l'altra. Tra di essi, ha fatto molto scalpore l'espulsione di Fabrizio Cilli dopo che le sue reali intenzioni nei confronti di Gemma Galgani sono state scoperte dalla redazione. Le puntate della settimana che si apre oggi 6 ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma Galgani rifiuta un cavaliere : Gemma Galgani a Uomini e Donne svela perchè ha chiuso con Salvatore Un nuovo buco nell’acqua per Gemma Galgani. La dama di Torino sarà la protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne. Come di consueto il primo appuntamento della settimana del Trono Over sarà dedicato alle peripezie sentimentali della 68enne. In studio Maria De Filippi mostrerà lo sfogo che la dama ha avuto dopo l’ultima puntata. Gemma Galgani attaccherà ...

Anticipazioni Uomini e Donne : niente scelte serali per Angela - Giulia e Andrea (RUMORS) : Brutte notizie in vista per i telespettatori di Uomini e Donne che già pregustavano le puntate serali delle scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Lo scorso febbraio, infatti, le emozioni erano state tante in occasione delle decisioni definitive dei colleghi Lorenzo, Teresa (con le ben note conseguenze), Luigi e Ivan, e sembrava certo che Maria De Filippi avrebbe ripetuto l'esperienza in prima serata. In tale circostanza, ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Riccardo chiude con Stefania - Galgani ancora indecisa : Comincia oggi 6 maggio una nuova scoppiettante settimana dedicata al Trono Over di Uomini e donne e alle vicende di dame e cavalieri. Come abitudine consolidata, sarà Gemma Galgani a trovare ampio spazio nell'appuntamento del lunedì, in onda su Canale 5 dalle ore 14:45. Si partirà dall'ennesima lite tra la torinese e Tina Cipollari, che vedrà anche il coinvolgimento di un cameraman, accusato dall'opinionista di favoritismi verso la rivale. Gemma ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Rocco Fredella in lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Roberta decide di abbandonare il programma. Maria Antonietta non riesce a nascondere la sua gelosia verso Marcello. Uno scoop eccezionale lo ha in serbo Massimiliano contro Stefano e Simona. Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma ha sempre accusato Rocco di essere nel programma solo per interessi personali. Fredella non ci sta e prende una decisione clamorosa! Presso gli studi di Uomini e Donne, poco fa si ...

Anticipazioni Uomini e donne del 6 maggio : Gemma rifiuta Salvatore e sbotta contro Tina : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 6 maggio con la messa in onda della nuova puntata del trono over che dà il via a questa settimana del dating show di Maria De Filippi, ormai verso le battute finali di questa fortunatissima stagione. Anche quest'anno, infatti, Uomini e donne ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico, portandosi a casa una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Stefano smascherato - Loprieno dà l'addio allo show : La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si avvia alla conclusione con nuovi litigi e decisioni sorprendenti da parte dei suoi protagonisti. Il 1° maggio è stata effettuata una nuova registrazione dedicata a dame e cavalieri, durante la quale non sono mancate le sorprese da parte di chi, per una ragione o per l'altra, ha deciso di abbandonare il programma. Tra i nomi che hanno informato Maria De Filippi dell'imminente addio, si ...

Anticipazioni Uomini e Donne : un tronista sta per scegliere? La Mennoia posta petali rossi : Risale a poche ore fa, la pubblicazione di una "Stories" di Raffaella Mennoia che sta facendo molto discutere: la redattrice di Uomini e Donne, infatti, ha fatto un sondaggio tra i suoi followers per sapere se volevano un'anticipazione sulla prossima registrazione del Trono Classico. Dopo aver avuto una risposta affermativa dalla maggior parte dei votanti, la "spalla" di Maria De Filippi ha fatto sapere che la puntata in questione è stata ...

Anticipazioni Uomini e donne : martedì potrebbe esserci una scelta - forse quella di Angela : Il percorso di uno dei tronisti di Uomini e donne potrebbe giungere al termine prima del previsto. È quanto traspare dal recente indizio pubblicato da Raffaella Mennoia su Instagram e che sta scatenando la curiosità dei telespettatori del programma. La collaboratrice di Maria De Filippi ha, infatti, annunciato che la prossima registrazione dedicata al Trono Classico sarà effettuata martedì 7 maggio e non lunedì come previsto in un primo momento. ...

Uomini e Donne Trono Over : ecco chi abbandonerà il programma. Leggi le Anticipazioni : Puntata del Trono Over ricca di colpi di scena quella registrata oggi negli studi di Uomini e Donne. Dopo una discussione accesa tra Tina e Gemma, che come al solito se ne sono dette... L'articolo Uomini e Donne Trono Over: ecco chi abbandonerà il programma. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.