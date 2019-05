Anticipazioni Il Segreto | serale oggi | Elsa fugge e trova rifugio in un vecchio rudere

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Mauricio confessa a Raimundo di sapere che la misteriosa “Lei”, nascosta nelle catacombe della villa, è ancora viva. I due stanno parlando di Francisca? Antolina, intanto, tratta Elsa al pari di una schiava. La Laguna, poco dopo, si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento. Julieta, dopo la sfuriata di Pilar, crede di avere perso per ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1945 de Il SEGRETO di martedì 7 maggio 2019: Dopo aver ammesso di aver sottratto i soldi alla locanda, Elsa chiede scusa a Marcela, Matias e Consuelo, ma Matias non vuole sentire ragioni e decide di cacciare in modo plateale la ragazza dalla pensione… Severo è sempre più triste per la questione delle acque contaminate, non comprendendo la scelta dei paesani di non volere il suo aiuto… Julieta cerca di aiutare ...

Il Segreto Anticipazioni 7 maggio 2019 : Matias caccia Elsa dalla Locanda : Nonostante le scuse la Laguna non riesce a convincere Matias che ormai deluso decode di cacciarla dalla Locanda.

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA riesce a sedurre ISAAC : Grossa svolta nella trama de Il Segreto che ha come protagonisti Elsa Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami): ANTOLINA Ramon (Maria Lima) riuscirà infatti a sedurre il marito! Cerchiamo di capire insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Spoiler Il Segreto: ANTOLINA si procura l’aborto Tutto inizierà quando ANTOLINA avrà il sospetto che il bambino che porta in grembo potrebbe avere una ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 6 all'11 maggio : i rapitori contattano Maria : Il Segreto è una celebre soap opera spagnola che attira numerosi telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena che ne caratterizzano la trama. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 6 all'11 maggio prossimi non sfuggono a questa regola: i rapitori di Emilia e Alfonso contatteranno Maria e le chiederanno il pagamento di un riscatto per la loro liberazione. La Castaneda si convincerà del coinvolgimento di Fernando Mesia nel rapimento dei ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le Anticipazioni fino all’11 maggio : Ancora una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 11 maggio su Canale 5. La telenovela andrà anche in onda in prima serata martedì 7 maggio (su Rete 4). La festa organizzata per la festività dei defunti sembra non andare a buon fine, ma fortunatamente Paco riesce a trovare una soluzione e salva la situazione. Elsa cerca fino all’ultimo di discolparsi davanti agli ...

Il Segreto - Anticipazioni : chi ha rapito Alfonso ed Emilia? : Sandra Cervera (Emilia) e Fernando Coronado (Alfonso) in Il Segreto Appuntamenti ricchi di eventi e colpi di scena, e non potrebbe essere altrimenti, per i protagonisti de Il Segreto. Approfittando della partenza di Gonzalo (Jordi Coll) da Puente Viejo, Fernando (Carlos Serrano) decide di dichiarare il proprio amore a Maria (Loreto Mauleon). La ragazza, stupita e lusingata per tale dichiarazione, gli risponde però di non essere ancora pronta per ...

Il Segreto - Anticipazioni all'11 maggio : Fernando sospettato del rapimento dei Castaneda : Il Segreto è una seguitissima telenovela spagnola che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e, come al solito, regala colpi di scena ed entusiasmanti indiscrezioni per i milioni di appassionati che seguono con grande interesse le gesta degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 maggio raccontano novità in merito alla vicenda che vede coinvolti i coniugi Castaneda e il loro rapimento del quale è sospettato ...

Il Segreto Anticipazioni 5 maggio 2019 : tutti contro Elsa! : L'atteggiamento sospetto assunto dalla Laguna viene letto come una ammissione di colpa dagli abitanti di Puente Viejo e da Isaac.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1943 e 1944 de Il SEGRETO di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019: La festa organizzata per la ricorrenza dei defunti sembra non andare a buon fine, ma Paco salverà la situazione… Elsa Laguna cerca fino all’ultimo momento di discolparsi davanti agli occhi di Matias e Marcela… Elsa pur di discolparsi dall’accusa di aver sottratto i soldi alla locanda arriva ad accusare persino la povera Consuelo. Le ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 5 all'11 maggio : Julieta spinge Pilar a denunciare Eustaquio : Il Segreto, la seguitissima telenovela che da anni va in onda su Canale 5, come sempre, regala interessanti indiscrezioni. Le anticipazioni per le trame che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerose peripezie che avverranno nel paesino spagnolo: in particolare ci saranno delle novità per gli abitanti di Las Lagunas relativamente all'inquinamento delle falde acquifere. In merito a questo Julieta spinge Pilar, una giovane madre che ha ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Natascha e Jessica - patto segreto per Luna / Felicitas : Due madri per una neonata! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il tanto atteso dramma sta per iniziare: Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) e Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) dovranno fare i conti con la verità sulla piccola Luna: abbandonata da Jessica, è stata accolta da Natascha come una figlia. Peccato che tutti credano la piccola morta: come risolvere questo guaio? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi della quindicesima ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il grande ritorno : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Donna Francisa è viva e vegeta Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che continua a far registrare buoni ascolti tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto annunciano il grande ritorno a Puente Viejo di Donna Francisca Montenegro da tutti creduta morta. La megera vuole vendicarsi di Fernando Mesìa. Solo ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Dolores accusa Elsa di essere una ladra : La telenovela Il Segreto torna in onda oggi 4 maggio su Canale 5 con una nuova appassionante puntata concentrata sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Essa comincerà in anticipo rispetto alla programmazione settimanale: forte dell'assenza di Uomini e donne, la serie iberica esordirà alle ore 15:15 circa e proseguirà fino alle ore 16:10, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. L'episodio odierno sarà ampiamente dedicato alla ...