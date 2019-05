Ansia e depressione sono la piaga degli studenti italiani La colpa è lo stress da

thevision

(Di martedì 7 maggio 2019) ... mettendo un freno alla cultura performativa che viene insegnata nelle scuole, per poi raggiungere i livelli più gravi nelle università e nel mondo del lavoro. Fra le maggiori criticità del sistema ...

thevisioncom : In Italia 800mila studenti affermano di non essere soddisfatti della propria vita. La cultura della performance li… - barbara78it : RT @DamaTheBeast: Salute mentale in accademia. Ansia, depressione, contratti a termine e precariato eterno. Se meno del 1% dei post-doc avr… - Airi_Talk : RT @DamaTheBeast: Salute mentale in accademia. Ansia, depressione, contratti a termine e precariato eterno. Se meno del 1% dei post-doc avr… -