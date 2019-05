Ancora tensioni a Casal Bruciato | residenti e CasaPound contro casa a famiglia rom

romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma – Ae’ in corso una protesta didel quartiere e di militanti dil’assegnazione di unapopolare ad unarom di 14 persone. Il capoha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Emanuela Valente.“Stanotte i bambini avevano molta paura e piangevano- ha affermato l’uomo- Una delle mie figlie sta male e l’ho portata nel campo nomadi dove abitavamo prima. Volevo portarla all’ospedale, ma lei mi ha detto di no, era in preda all’ansia e alla paura. Gli altri bambini che hanno dormito qui nell’appartamento hanno avuto paura e per tutta la notte non hanno dormito. Io vorrei restare, pero’ i vicini danno fastidio, i miei figli non possono uscire giu’, non possono fare niente, non posso portarli neanche a scuola. Sono sceso io e ho comprato ...

