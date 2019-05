huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) “It’s a boy” non è stato soltanto il grido di gioia del principe Harry e diMarkle, ma anche quello dell’attrice Amye di suo marito Chris Fischer. ”È nato il nostro”, ha scritto la Shumer su Instagram nelle scorse ore, pubblicando il primo scatto di famiglia.La foto ritrae l’attrice nella sua stanza di ospedale, col bimbo tra le braccia e con accanto il marito. Il piccolo, di cui non è stato ancora reso noto il nome, è nato alle 10.55 del 5 maggio.Amyha scherzato, facendo un parallelismo tra la nascita di suo figlio e quello dei Duchi di Sussex: d’altronde, non è la prima volta che l’attrice richiama le vicende della casa reale per dare un annuncio importante. Era accaduto anche lo scorso ottobre, quando aveve annunciato la sua gravidanza con un divertente ...

HuffPostItalia : Amy Schumer presenta il suo 'royal baby' e fa concorrenza a Meghan - FilmNewsItaly : - lamescolanza : Amy Schumer #mamma: «È nato il nostro royal baby» - Il Decoder -