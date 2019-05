Amanda Knox torna in Italia al Festival della giustizia penale

tg24.sky

(Di martedì 7 maggio 2019) La giovane americana condannata e poi assolta in via definitiva per l'omicidio di Meredith Kercher sarà a Modena per la manifestazione organizzata dalla Cameracittà emiliana e dall'Italy ...

Agenzia_Ansa : Amanda #Knox tornerà in Italia #ANSA - alepaoletto : Amanda Knox torna in Italia: parteciperà al Festival della giustizia penale di Modena - alepaoletto : No comment. Solo in Italia... -