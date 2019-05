Alle finali del Grand Prix di Moncalieri brilla il tennistavolo dello Splendor

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dAlle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la serie 2-0 e si qualifica Alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Accordo Cina-USA - Mnuchin : "Siamo Alle battute finali" : Siamo alle battute finali ". È la dichiarazione riportata dal NY Times del segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin , sull' Accordo commerciale tra USA e Cina . Mnuchin è attesa a Pechino insieme ...

Le bimbe gelesi dAlle calze rosse ottengono le finali nazionali e volano da Caltanissetta a Rimini : I genitori presenti hanno pianto dalla gioia nel vedere le loro piccole stelle volare nel magico mondo della Ginnastica. Questi i nomi delle bimbe dalle calze rosse: Chiara Bilardi, Giorgia Grech, ...

4 finali e solo 3 punti in tasca : l'Inter di SpAlletti va piano verso la Champions : l'Inter si avvicina alla Champions punto dopo punto, senza mai accelerare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri non siano stati in grado di vincere nessuno degli ultimi 4 scontri diretti giocati in casa. 'l'Inter di questo mese e mezzo fa strada senza accelerare troppo. E a ...

Volley - Superlega 2019 play-off semifinali : Trento spAlle al muro con Civitanova. Perugia-Modena - cosa cambia dopo gara-2? : Pasquetta con play-off per la Superlega: pomeriggio di fuochi d’artificio a Trento e Perugia dove va in scena gara-3 delle semifinali. Da una parte Civitanova ha il match ball sul campo di un Trento che deve cambiare registro se vuole restare in corsa fino alla fine e dall’altra Perugia e Modena scendono in campo al Pala Barton per conquistare il match ball per la finale, già certe che dovranno trovarsi una di fronte all’altra ...

Rugby - ChAllenge Cup 2019 : derby francese in finale. Le semifinali premiano La Rochelle e Clermont : Sarà il derby francese tra La Rochelle e Clermont a decretare la vincitrice della Challenge Cup di Rugby: nella doppia sfida tra formazioni transalpine ed inglesi viene rispettato il fattore campo: La Rochelle supera i Sale Sharks per 24-20, mentre Clermont batte gli Harlequins per 32-27. Atto finale della competizione il 10 maggio a Newcastle. Challenge CUP – semifinali La Rochelle-Sale Sharks 24-20 La Rochelle: 15 Kini Murimurivalu, 14 ...

VIDEO Nadal-Pella - Highlights e sintesi Masters 1000 Montecarlo : lo spagnolo accede Alle semifinali : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo 2019, lo spagnolo ha sofferto molto contro l’argentino Pella ma è riuscito a imporsi per 7-6(1), 6-3 e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta del Principato. L’iberico ha sudato molto nel primo set dove ha dovuto rimontare in più circostanze e in cui ha perso il servizio, poi nella seconda frazione si è ben distinto e ha chiuso i conti. ...

Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi Alle semifinali di Europa League : Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi alle semifinali di Europa League? I partenopei si preparano ad affrontare l’Arsenal nella gara valida per i quarti di finale di ritorno della competizione. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio San Paolo alle ore 21, per dare vita a un match che si preannuncia entusiasmante. L’incontro […] L'articolo Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi alle semifinali di Europa League è stato ...

Semifinali Champions - protagonisti quattro Allenatori che non l'hanno mai vinta : quattro personaggi in cerca ... di una Champions. Da una parte Klopp contro Valverde, dall'altra Pochettino contro ten Hag. In palio solo due posti per una finale che, comunque andrà, aggiungerà un ...

Tottenham e Liverpool sono le ultime due squadre qualificate Alle semifinali di Champions League : Tottenham e Liverpool si sono qualificate alle semifinali di UEFA Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Manchester City e Porto nelle ultime due partite dei quarti di finale disputate mercoledì sera. A Manchester il Tottenham ha perso 4-3 contro il

In Molise il Women's Football Day : le ragazze dell'IC 'Amatuzio-Pallotta' di Bojano qualificate Alle finali di Giulianova : ... celebra una giornata dedicata al calcio femminile, con la finalità di promuovere il più possibile questa disciplina e di diffondere i valori e la cultura calcistica anche nel mondo in rosa. Questo l'...

Juventus si qualifica Alle semifinali di Champions League se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro l’Ajax : Stasera (ore 21.00) la Juventus affronterà l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per inseguire la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale per importanza: si riparte dal pareggio 1-1 con cui si è concluso l’incontro di andata, i Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico ma ...