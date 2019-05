Allarme dell’Europa | «L’Italia “al palo”»

“Italia al palo - non cresce più” : l’Allarme dell’Europa. Pesa l’incertezza politica : L’Italia è ferma. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. E come se non bastasse aumenterà deficit e debito, invece di ridurli. Le tradizionali previsioni economiche di primavera della Commissione europea suonano da campanello d’all...