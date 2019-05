Alla Biennale di Venezia il relitto del naufragio descritto da Cristina Cattaneo (Di martedì 7 maggio 2019) Da Augusta Alla Biennale. Il relitto del naufragio avvenuto la notte del 18 aprile 2015 a cento chilometri dalle coste libiche è stato trasportato a Venezia per un progetto artistico ideato dall'artista Büchel. In "Naufraghi senza volto" Cristina Cattaneo, medico legale e membro del Labanof, ripercorre le fasi del duro lavoro di riconoscimento di quasi mille cadaveri, morti durante il naufragio.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 7 maggio 2019) Da Augusta. Ildelavvenuto la notte del 18 aprile 2015 a cento chilometri dalle coste libiche è stato trasportato aper un progetto artistico ideato dall'artista Büchel. In "Naufraghi senza volto", medico legale e membro del Labanof, ripercorre le fasi del duro lavoro di riconoscimento di quasi mille cadaveri, morti durante ilProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Oggi su Rep: ???? 'Il barcone alla Biennale darà un senso al mio lavoro per dare un nome a quei morti' - TobiaMichele1 : RT @Corriere: Alla Biennale la barca in cui morirono 700 migranti. E scoppia la polemica politica - CordioliMirco : RT @adrianobusolin: PERCHE NON ESPONETE LE NAVI ITALIANE ULTIMA GUERRA CON MIGLIAIA DI MORTI ITALIANI DENTRO ? Alla Biennale esposto il bar… -