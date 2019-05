Alimentazione | Censis | per il 67% degli italiani il futuro è più salute che gourmet

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Più salutismo, meno. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona. Per il 66,7%inl’attenzione delle persone sarà rivolta sempre di più all’impatto dei cibi sullae meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera più avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca deldiscussa oggi a Tuttofood, all’evento di presentazione del nuovo format di Fiera Milano Media’Intelligenza Alimentare’, dedicato alle connessioni tra, scienza, medicina e tecnologia. Oggi – si legge in una nota – ben il 94,4%ritiene “molto” o “abbastanza” importante, tra i criteri che guidano l’acquisto dei prodotti alimentari, avere informazioni ...

GoSalute : Alimentazione: Censis, per 67% italiani futuro è più salute che gourmet -