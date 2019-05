Al Senato | Solo cose belle | un film ispirato da don Benzi

D'Uva tarocca il messaggio ai 5s "Solo qualche difficoltà al Senato..." : Pasquale NapolitanoRoma Francesco D'Uva, capogruppo del M5s, attacca il Giornale e "tarocca" il messaggio spedito ai parlamentari sulla crisi nel governo. Il colpo di teatro serve a nascondere la resa dei 5s sullo stallo nelle due Camere dopo lo strappo con la Lega.L'uscita di D'Uva è un autogol: nell'articolo del Giornale non c'è alcuno stravolgimento, ma semplicemente la pubblicazione del testo del sms. Nel maldestro tentativo di difesa, il ...

Simone Pillon condannato! il Senatore non cambia account e si fa i complimenti da solo : Dopo la sentenza di Perugia, che gli ha inflitto multa e risarcimento nei confronti di Arcigay, l'esponente leghista ha postato su Facebook un commento dal suo stesso profilo, con scritto "Forza Simo!", subito preso di mira sui social. La sentenza l'ha condannato per diffamazione a pagare una multa di 1.500 euro ma soprattutto a risarcire con 30mila l'Arcigay Omphalos del capoluogo umbro, che aveva deinito adescatori di minorenni, l'ha giudicata ...

Ddl Pillon sbarca al Senato - le donne in piazza 'Da M5S solo parole - va ritirato' : ROMA - Entra nel vivo in Commissione Giustizia al Senato la discussione sul disegno di legge Pillon e gli altri ddl collegati. E l'opposizione torna sulle barricate. Davanti a Montecitorio il presidio ...

Il Senato salva Toninelli - ma i ministri della Lega lo lasciano solo : L'aula del Senato salva il ministro M5s Danilo Toninelli dalle mozioni di sfiducia presentate da Pd e Fi ma il ministro delle Infrastrutture, finito nel mirino per i suoi dubbi sulla Tav, viene lasciato solo dai suoi colleghi di governo per gran parte della mattinata, dalle 9.30. solo a sentire gli interventi di dem e forzisti che lo attaccano. Pesano, visivamente, soprattutto le assenze dei ministri della Lega. Matteo Salvini, salvato ieri dal ...

Diciotti - il Senato assolve Salvini : solo tre 5S votano contro : È bastato il minimo sforzo a Matteo Salvini per ribaltare una giornata che poteva trasformarsi in una Waterloo per il governo, “costretto” ad esporsi, votando per l’impunità del capo della Lega. A metà mattinata, nell’aula del Senato, Salvini ha preso la parola, chiamato al complicato compito di spiegare perché chiedeva per sé di non essere giudica...