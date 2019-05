Aiuti alle famiglie | il modello Francia | fino a 2 200 euro l’anno per chi ha bimbi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Il governo italiano potrebbe mettere sul piatto un miliardo per aiutare le, che oltre all’elevata tassazione fanno i conti con la scarsità di asili nido e più in generale un welfare insufficiente nel sostenere le madri che lavorano. E ila cui il vicepremier Luigi Di Maio ha detto di guardare è quello della, che ha un sistema di supporto alla natalità edonne lavoratrici estremamente efficace. Un sistema che richiede però risorse ben superiori rispetto al miliardo ottenuto dai risparmi sul reddito di cittadinanza. Stando agli ultimi dati disponibili (2017), i Centri francesi per l’assegnazione degli(Caf) hanno distribuito in un anno 73,2 miliardi dia 12,6 milioni di nuclei per un totale di 31,6 milioni di beneficiari. Gli ultimi dati Ocse (gennaio 2019) mostrano che la spesa pubblica francese nel welfare, pensioni ...

