Agguato al centro commerciale | straniero accoltella la ex e l' amica di lei

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Federico Garau In preda alla furia, losi è avventato sulla sua vittima, aggredendo anche l'altra donna che ha cercato, invano, di salvare l'. Trasportate in ospedale, nessuna delle due si trova ora in pericolo di vitaPaura oggi pomeriggio in undi Camerino (Macerata), dove due donne italiane sono state aggredite da un cittadinoSecondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato intorno alle 15:30. Le vittime si trovavano all'interno del nuovo Sottocorte Village quando sono state raggiunte dal loro assalitore, un venezuelano di 55 anni.Quest'ultimo, che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con una delle due donne, si è avventato sulla ex brandendo un coltello. Accecato dalla furia, ha più volte colpito l'italiana, riuscendo a provocarle diverse lesioni.Immediata la reazione dell'altra ...

Wiki_Vic : @newsmarijuanait E dell'agguato in pieno centro di Milano un mese fa ne vogliamo parlare? - SCandianiLN : RT @Radio1Rai: Alle 15.30 a @Radio1VivaVoce: #laterrasottoipiedi di @daniesilvestri, ospite in studio; #Napoli, l'agguato di #camorra in pi… - Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: Alle 15.30 a @Radio1VivaVoce: #laterrasottoipiedi di @daniesilvestri, ospite in studio; #Napoli, l'agguato di #camorra in pi… -