Agente segreto italiano trovato morto vicino a un hotel di Parigi

Spie sotto copertura : il più abile Agente segreto? È un piccione : Che succede se l'agente segreto più abile del mondo, capace di lanciarsi dai grattacieli come un supereroe e dotato di gadget da far invidia a 007, venisse trasformato, per il bene pubblico, in un anonimo piccione? Se lo chiedono Nick Bruno e ...

Un ex Agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,

Rai1 - Toto Cutugno in collegamento da Mosca con basco e stella rossa : “Sono un Agente segreto - ora vado in Ucraina” : Divertente collegamento di Toto Cutugno da Mosca a Che Tempo che Fa su Rai1, la trasmissione condotta da Fabio Fazio. Dopo l’episodio dell’invasione di palco, Cutugno ironizza con tanto di basco in testa il suo inserimento nella blacklist ucraina insieme ad Al Bano L'articolo Rai1, Toto Cutugno in collegamento da Mosca con basco e stella rossa: “Sono un agente segreto, ora vado in Ucraina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sorella Resistenza - nel nome di Dio e della lotta partigiana l’Agente segreto Carla De Noni : Sole, nuvole, vento e il profumo del mare. Quella mattina si erano svegliati tutti insieme per accompagnare, a cinque giorni dalla Liberazione, suor Carla verso il trenino che doveva portarla a Mondovì. Nella borsa, pochi viveri e una bottiglia di vino; nascosta sotto la veste, la busta con i messaggi da consegnare ai partigiani. Appena il piccolo ...