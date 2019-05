Agente dei Servizi italiani trovato morto a Parigi

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Un funzionario di Palazzo Chigi è statostanotte a, con una ferita al mento, a terra nei pressi dell'hotel in cui risiedeva. Secondo fonti dell'Ambasciata d'Italia, si tratta di un "decesso per cause naturali".Identificato come Massimo I., 50 anni, l’uomo, scrive Le Point, alloggiava in un albergo di Montmartre dal 3 maggio scorso, giorno del suo arrivo nella capitale francese con un volo da Roma a Charles-de-Gaulle. Addosso gli è statoun bigliettino da visita con il numero di telefono della presidenza del Consiglio. Nella cassaforte della sua camera, la polizia hauna chiave di sicurezza cifrata, una busta con 85 banconote da 20 euro, una pennetta Usb, un adattatore per scheda Sd ed una scheda Sd.Sul posto, per le indagini, è intervenuta la polizia scientifica, mentre la procura diha aperto un’inchiesta ...

RaiNews : Caso #Regeni, un agente egiziano confessa: 'L'abbiamo preso noi, pensavamo fosse una spia inglese'. Il funzionario… - GiuliaGrilloM5S : 37 anni fa la mafia uccise #PioLaTorre e l'agente Rosario Di Salvo. Per tutta la vita, La Torre lottò per liberare… - Kalmha : RT @jacopo_iacoboni: Un agente dei servizi segreti italiani trovato morto a Parigi. Secondo i primi elementi dell'indagine francese, riport… -