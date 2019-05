Adidas presenta una nuova serie di Sneakers a tema Pokémon

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Se siete fan deiforse vi interesserà questalinea di scarpe lanciata da, al momento non si conoscono data di disponibilità o prezzo, tuttavia possiamo già dare uno sguardo ai modelli grazie ad alcune immagini.Come riporta Kotaku, il modello dedicato a Pikachu sicon decorazioni tendenti al giallo, da un lato della calzatura troviamo il famosoelettrico mentre nel resto della scarpa troviamo la ripetizione della sua sagoma. Per quanto riguarda il secondo modello dedicato a Squirtle la situazione è praticamente identica, solo che al posto di Pikachu troveremo il mostriciattolo di tipo acqua e colori più in linea con esso.Tornando a parlare di videogiochi, un evento aDetective Pikachu è atteso per oggi 7 maggio inGO, se siete interessati potete trovare le caratteristiche principali qui sotto:Leggi altro...

