ACCOLTELLA MOGLIE | FIGLIO E PASSANTE San Bonifacio | donna operata | fuori pericolo

Lecce - marito litiga con la moglie e l'ACCOLTELLA : il figlio vede tutto e lo fa arrestare : Si è sfiorata la tragedia ieri, domenica 5 maggio, a Noha, una frazione di Galatina, in provincia di Lecce, dove un uomo di 69 anni ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un coltello. Secondo quanto riporta la stampa locale, tra i due era in corso una furibonda lite, al culmine della quale il soggetto ha colpito la donna con l'arma contundente. Fortunatamente in casa si trovava il figlio quarantenne della coppia che ha visto tutta la ...

Verona - ACCOLTELLA la moglie e il figlio che voleva difenderla : arrestato : Si è costituito ai carabinieri l'uomo che ieri sera ha aggredito a coltellate la moglie, il figlio e un cittadino bosniaco intervenuto per difenderli. L'episodio è avvenuto nella piazza nei pressi della stazione di San Bonifacio (Verona) dove la coppia si era data appuntamento per discutere alcune questioni legate alla separazione.

Vigevano - finanziere ACCOLTELLA e uccide la moglie di 38 anni : poi si toglie la vita : Un'altra terribile tragedia familiare si è verificata ieri sera a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un finanziere di 55 anni, in servizio presso il comando di Corsico, ha ucciso la moglie, una 38enne, accoltellandola. Il tutto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è avvenuto sotto gli occhi della figlia di 11 anni, la quale al momento dei fatti si trovava in casa. La stessa è rimasta ovviamente scioccata da quanto accaduto. ...

ACCOLTELLA la moglie 55 volte e si getta da un ponte. Fermato a Mazara : Un quarantatreenne di Mazara del Vallo è stato Fermato dopo aver Accoltellato la moglie 55 volte, riducendola in fin di vita. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Mazara del Vallo hanno sottoposto a fermo Guglielmo Norrito, disoccupato, con precedenti di polizia, per il reato di tentato omicidio. Intorno alle 4.30 era arrivata alla centrale operativa del Comando una richiesta di intervento da parte di personale del 118 che stava ...

ACCOLTELLA la moglie - la figlia di 12 anni chiama i carabinieri e la salva : E' stata Accoltellata per gelosia dal marito davanti ai suoi tre bambini. E a salvarle la vita è stata proprio sua figlia, che ha chiesto aiuto ai carabinieri al telefono. A sventare a Roma quello che rischiava di essere l'ennesimo femminicidio è stata una bambina di 12 anni. Il padre, invece, è stato arrestato dai militari per tentato omicidio dopo essersi barricato con i figli in casa mentre la donna era in strada nel ...

