Aborto proibito dopo il primo battito cardiaco rilevabile | approvata la legge in Georgia

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Brian Kemp, il governatore dello stato della, negli Stati Uniti, ha firmato il disegno diapprovato dal congresso statale che proibisce l’una volta che i medici sono in grado di rilevare la frequenza cardiaca fetale con un’ecografia. Si tratta dellacontro l’più severa degli Stati Uniti, considerando che ile’solitamente tra la quinta e la sesta settimana di una gravidanza, e che spesso molte donne scoprono di essere incintaquesto periodo. “Lae’ uno stato che da’ valore alla vita”, ha detto Kemp alla firma del provvedimento, avvenuta oggi, 7 maggio. “Proteggiamo gli innocenti, sosteniamo i vulnerabili, ci alziamo in piedi e parliamo per coloro che non sono in grado di parlare da soli”, ha aggiunto.Per i sostenitori del diritto all’la ...

dustypoems : RT @wilsocialismo: Qui l'aborto è legale dal 1957 e non c'è nulla di simile all'obiezione di coscienza. Il 71% ritiene che sia diritto dell… -