A Torino la due giorni di musica elettronica con il Kappa Futurfestival

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini, il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...

Juventus-Torino - la probabile formazione scelta da Allegri : attacco a due punte per i bianconeri : Nel derby in programma questa sera, Massimiliano Allegri potrebbe optare per un 4-4-2 con Kean e Ronaldo davanti Tanti problemi di formazione per la Juventus, che si prepara questa sera ad affrontare il Torino nel derby della Mole. Massimiliano Allegri ha gli uomini praticamente contati, visto che l’infermeria è ormai da tempo in over booking. LaPresse/Isabella BONOTTO / AFP Per questi motivi, il modulo scelto dall’allenatore ...

Il derby di Torino a Orsato - nei due precedenti ha vinto la Juve : Mai un punto nel derby quando a dirigere il Toro è stato mandato Daniele Orsato, l'arbitro designato pure per la sfida di domani sera. Finora sono stati due gli incroci con la Juventus affidati al ...

Il Garante Andrea Nobili al Salone del Libro di Torino con due progetti per i penitenziari marchigiani : 30/04/2019 - Due progetti che coniugano cultura e mondo carcerario. Saranno presentati dal Garante regionale dei diritti al Salone del Libro di Torino, in calendario dal 9 al 13 maggio, presso lo stand delle Marche, quest'anno "regione ospite" della ...

Torino-Milan - formazioni ufficiali e ultime sulle due squadre : TORINO MILAN – La sfida dello stadio Olimpico Grande Torino sarà l’ultima di questa domenica, in attesa di quanto accadrà domani nelle gare tra Atalanta ed Udinese alle ore 19 e in Fiorentina-Sassuolo alle 21. Sarà uno scontro diretto tra le due squadre in quanto. pur essendo il Milan quinto in classifica e il Torino […] L'articolo Torino-Milan, formazioni ufficiali e ultime sulle due squadre proviene da Serie A News Calcio - ...

Torino - perde la causa e assolda due criminali per recuperare un credito inesistente : Il tribunale gli aveva dato torto e così Cosimo Marziano, imprenditore edile di Torino, 60 anni, aveva assoldato due conoscenti già inguaiati con la legge per cercare di recuperare un credito ...

Reggio Emilia - un fatTorino. "Pestato per due panini" : Reggio Emilia, 28 aprile 2019 - "Avevo capito che qualcosa non andava quando mi sono reso conto che la strada era buia e isolata, ma non mi aspettavo di venire aggredito" . Arsalan Haider, un ...

Torino - contro il senegalese che ha aggredito gli agenti c'erano già due provvedimenti di espulsione : 'Nessuna tolleranza per balordi e violenti che attaccano le forze dell'ordine', sottolinea il ministro Salvini, mentre la viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ammette la necessità di '...

Torino - senegalese aggredisce due poliziotti con una spranga di ferro : Ci troviamo nella periferia Nord di Torino, dove nel giorno di festa di ieri, domenica 21 aprile, due poliziotti sono stati aggrediti da un uomo di 36 anni di origine senegalese. L'uomo si è scagliato ...

Torino - uomo aggredisce due poliziotti : 22.00 E' accusato di tentato omicidio. A Torino un uomo ha aggredito due poliziotti ferendoli, uno alla testa, l'altro a una mano,con una sbarra di ferro mentre urlava 'Allah Akbar'. In questura, ha gridato insulti contro Mattarella e il sottoscritto. Lo riferisce il ministro dell'Interno Salvini. "Nessuna tolleranza per balordi e violenti che attaccano le forze dell'ordine",ha aggiunto Salvini. L'aggressore è un senegalese di 26 anni. A suo ...

Torino - prende a sprangate due poliziotti. "Gridava Allah Akbar" : Era destinatario di due provvedimenti di espulsione il senegalese che questa mattina a Torino si è avventato contro due poliziotti con una sbarra di ferro al grido di " Allah Akbar ". A diffondere la ...

Torino. Al grido Allah Akbar senegalese prende a sprangate due poliziotti : A Torino sono stati presi a sprangare due agenti di Polizia. L’autore dell’aggressione è un senegalese. Durante l’aggressione l’uomo urlava

Colpisce due poliziotti a Torino gridando Allah Akbar. Salvini : “Tolleranza zero” : A Torino un uomo ha aggredito due poliziotti colpendoli con una sbarra di ferro mentre urlava “Allah Akbar”. Portato in questura, ha gridato insulti contro il presidente Mattarella e anche contro Salvini. La notizia è stata diffusa proprio dal ministro dell’Interno ma è arrivata anche la conferma della Questura di Torino che ha precisato come si ...

"Colpisce due poliziotti a Torino gridando Allah Akbar". Salvini : "Tolleranza zero" : ' A Torino un uomo ha aggredito due poliziotti colpendoli con una sbarra di ferro mentre urlava 'Allah Akbar''. Portato in questura, ha gridato insulti contro il presidente Mattarella e anche contro ...