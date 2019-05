A Sibiu la vecchia guardia Ue prepara il dopo-voto senza sovranisti

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) “Voler fare dell’Ue un capro espiatorio di tutto non corrisponde alla realtà. Il punto è che il livello della discussione politica è sceso ovunque, si coprono di insulti coloro che agiscono per il bene dell’Ue e allora non c’è da stupirsi se questo trova riscontro nelle urne. Ma spesso le motivazioni di tutto ciò sono nazionali...”. Lontano dall’autocritica sull’austerity cui pure aveva accennato qualche mese fa parlando in aula a Strasburgo, a meno di 20 giorni dalle europee Jean Claude Juncker addossa le colpe della crisi dell’Unione agli stati membri. Il presidente della Commissione Ue parla in vista dell’ultimo vertice europeodomani a, in Romania, organizzato dalla presidenza rumena. Riuniti in questa cittadina della Transilvania, i 28 leader abbozzeranno già il percorso che, ...

