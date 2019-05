A Castelnuovo di Porto arriva Festival dell’Umanità | riflessione condizione umana su Terra

romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma –di, da giovedi’ 23 a sabato 25 maggio, la prima edizione deldell’Umanita’, dedicato allasul tema dell’attuale modello di sviluppo sulla, non solo sotto l’aspetto della sostenibilita’ ambientale, economica e sociale, ma soprattutto dal punto di vista dellaGLI EVENTI –di, graziosa cittadina sulla via Flaminia alle porte di Roma, aprira’ il suo centro storico dedicando le sue piazze ai 5 continenti, e creando un percorso in cui sara’ possibile avvicinarsi alle diverse culture che popolano il nostro Pianeta, attraverso attivita’ ludiche, giochi e cibo delle varie tradizioni. Nei tre giorni deldiverse le attivita’ che coinvolgeranno adulti e bambini, visite guidate, workshop, laboratori didattici, spettacoli ...

