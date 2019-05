A Casal Bruciato Casapound contro i rom assegnatari case

Casal Bruciato - vicini contro famiglia rom : 'Li vogliamo impiccati - bruciati' e 'ti stupro'. Ma loro : 'Siamo in regola' : "Il problema lo creano quegli individui imbecilli " ha detto chiaramente l'assessora Castiglione - che a un mese dalle europee strumentalizzano in maniera esclusivamente politica e a fini personali ...

Casal Bruciato - vicini contro famiglia rom : “Li vogliamo impiccati - bruciati” e “ti stupro”. Ma loro : “Siamo in regola” : Questa volta i legittimi assegnatari non si piegheranno ai neofascisti in protesta. “Siamo in regola, i miei bambini sono cittadini italiani, vogliamo quella casa”. Virginia Raggi è con loro. Rosalba Castiglione, assessore al Patrimonio di Roma Capitale, anche. Dall’altra parte, Casapound e un nugolo di futuri vicini di casa misti ai soliti presenzialisti delle proteste di periferia tenterà di dissuaderli, di mandarli altrove. E nel pomeriggio ...

Castiglione : problema non sussiste - a Casal Bruciato strumentalizzazione politica : Roma – “Io non parlerei di problema, il problema lo creano quegli individui imbecilli che a un mese dalle europee strumentalizzano in maniera esclusivamente politica e a fini personali la paura di chi ignora una realta’ e una cultura diversa. Abbiamo parlato con la famiglia, avevano nove bimbi in ufficio e sono spaventati: non esistono bambini rom e bambini italiani, esistono i bambini”. Lo ha detto l’assessore al ...

