35 atleti e 12 società a Roasio per le selezioni regionali del World Taekwondo Grand Prix

newsbiella

(Di martedì 7 maggio 2019) Domenica 5 maggio si è svolta nella palestra comunale diuna dellefinalizzata a reclutare i ragazzi che gareggeranno nella squadra regionale di combattimento del Piemonte a Roma, nel ...

AlessioDeRossi5 : RT @LuigiBrugnaro: Insieme a tantissimi campioncini della Castellana Basket per l’iniziativa “Enjoy The Present” che coniuga sport e solida… - LuigiBrugnaro : Insieme a tantissimi campioncini della Castellana Basket per l’iniziativa “Enjoy The Present” che coniuga sport e s… - assisinews : Valentina Cavallucci ha stupito con una prestazione di assoluto livello: tutti i risultati e tutti i nomi Articolo… -