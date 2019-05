30 persone sono state curate per ipotermia dopo un’improvvisa nevicata durante un

Quattro persone sono state arrestate per un presunto giro di tangenti sugli appalti pubblici a Palermo : Quattro arresti e altre 10 misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori: è il bilancio di un'operazione della Squadra mobile della Polizia di Palermo contro un vasto giro di ...

Incidente in Russia : l’aereo in fiamme evacuato in soli 55 secondi - ecco perché sono morte decine di persone : L’aereo di Aeroflot, incendiatosi ieri all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, con 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ed ha preso fuoco. Il comitato investigativo russo ha confermato la morte di 41 persone, tra cui due bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, alcune persone sono rimaste ...

Aereo s’incendia atterrando a Mosca : a bordo c’erano 78 persone - 41 sono morte : Nell’incidente all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove è atterrato un Aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone che erano a bordo: lo riferisce il Comitato investigativo russo citato dalla tv filo-Cremlino Russia Today....

Almeno 15 persone sono morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani : Almeno 15 persone sono morte tra India e Bangladesh a causa del ciclone Fani, che è arrivato nel paese il 3 maggio, con venti fino a 250 chilometri orari. Il ciclone ha colpito la parte orientale del paese, in particolare

Minorenne "drogata e violentata dal gruppo" : tre persone sono finite agli arresti domiciliari : La 16enne era stata invitata da un'amica italiana di 31 anni nella sua villa a Trissino (Vicenza), è stata indotta a fumare hashish e sniffare cocaina per poi essere violentata da tutti e tre: anche con i sex toy

Il ciclone Fani si abbatte sull’India - evacuate oltre 1 milione di persone. Ci sono vittime : sono gia' oltre un milione le persone sfollate dalle autorita' nello Stato dell'Orissa, sulla costa orientale dell'India, dove si e' abbattuto il ciclone Fani, con forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km orari. Il ciclone, che ha gia' causato tre morti, e' uno dei piu' potenti cicloni che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. Nel 1999, un altro ciclone aveva provocato nello stesso Stato circa 10 mila morti. La prima zona a ...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore a Fedez : «Sono orgogliosa di crescere insieme come persone - artisti e genitori» : Chiara Ferragni e la diChiarazione d'amore a Fedez. L'influencer più famosa del mondo ha voluto concludere il viaggio in Polinesia dedicando al marito tenere parole. Chiara Ferragni...

In Francia ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti : 165 persone sono state fermate : In Francia, in particolare a Parigi, ci sono stati scontri tra la polizia e le persone che manifestavano per il Primo maggio ma, in particolare, contro il presidente Emmanuel Macron: almeno 165 persone sono state fermate dalla polizia, scrive Associated

Picchiato a morte dalla baby gang a Manduria : otto persone fermate - sei sono minorenni : otto persone, di cui sei minori, sono stati fermati dalla polizia a Manduria. Fanno parte della cosiddetta comitiva degli orfanelli, considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, l'uomo di 65 anni deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato Picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria. I reati che la Procura contesta ai fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona.Gli agenti di polizia della Questura di ...

Almeno sei persone sono morte in un attacco armato in una chiesa del Burkina Faso : Domenica un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa protestante nel nord del Burkina Faso, nell’Africa occidentale, uccidendo Almeno sei persone. L’attacco è avvenuto a Silgadji, una località vicina a Djibo, alla fine della messa domenicale delle 11: il gruppo

Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni a Sumatra - in Indonesia : Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni e le frane a Sumatra, in Indonesia, causate da giorni di intense piogge; ci sono anche nove dispersi. Circa 12mila persone sono state evacuate e centinaia di edifici, ponti e strade sono

In Indonesia - 272 persone sono morte per la fatica contando i voti delle elezioni - dice la Commissione elettorale : Secondo la Commissione generale delle elezioni (KPU) dell’Indonesia, 272 lavoratori sono morti per affaticamento e cause riconducibili alle numerose ore trascorse a contare milioni di schede elettorali. Il portavoce della KPU, Arief Priyo Susanto, ha inoltre detto che almeno 1.878

Blitz attentati Sri Lanka - 15 persone sono morte tra 6 sei bambini : 15 persone, compresi 6 bambini, sono morte in un'operazione delle forze di sicurezza dello Sri Lanka nelle indagini dopo le stragi di Pasqua. Le forze di sicurezza hanno fatto un Blitz alla ricerca di estremisti: dalla casa hanno sparato e tre kamikaze si sono fatti esplodere. Nessun ferito tra le forze di polizia e i soldati che hanno condotto l'operazione.I tre uomini si sono fatti esplodere, uccidendo anche tre donne e sei bambini all'interno ...