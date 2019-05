Wind rilancia Smart Online Edition con minuti illimitati e 40 GB a 13 | 99 euro al mese

Wind rilancia per gli ex clienti le offerte All Inclusive Special 50 e Smart 50 Flash+ : Wind ripropone All Inclusive Special 50 e Smart 50 Flash+ per gli ex clienti cui è stato inviato un SMS. Intanto resta attivabile da tutti All Digital 50... L'articolo Wind rilancia per gli ex clienti le offerte All Inclusive Special 50 e Smart 50 Flash+ proviene da TuttoAndroid.