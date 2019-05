Wanda Nara zittisce i tifosi | 130 gol non si cancellano

Wanda Nara tra rabbia ed ironia - la moglie di Icardi sicura : “non sa più segnare dopo lo shooting con me? Tra 20 giorni inizia il calciomercato…” : Wanda Nara tra ironia e rabbia a Tiki Taka: le parole dell’argentina moglie e agente di Mauro Icardi E’ una Wanda Nara sempre sincera ma anche ironica, quella che ha partecipato alla puntata di ieri sera di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha potuto, prima di tutto, non commentare il fallo sul marito Mauro, durant eil match tra Inter e Udinese di sabato sera e il rigore non chiamato: “Icardi ha il piede ...

Wanda Nara - la guerra continua : 'Pochi uomini come Icardi' - : continua la battaglia a distanza tra i tifosi dell'Inter da una parte e Mauro Icardi ma soprattutto Wanda Nara dall'altra. Il centravanti dell' Inter ha vissuto una stagione molto complicata , senz'...

Wanda Nara risponde a Tiki Taka alle critiche per le foto con Icardi : Nella puntata di Tiki Taka come sempre presente Wanda Nara, che ha risposto alle critiche per lo shooting fotografico dei giorni scorsi con Icardi: “Era un lavoro, uno shooting, Mauro non ha problemi con nessuno. Non puoi decidere quando è il momento di fare o non fare questi servizi fotografici. Sono loro a chiamarti“. critiche nello studio di Tiki Taka per la scelta del momento e per il fatto che alcune cose vadano tenute nel ...

Wanda Nara contro un tifoso : 'Icardi sceglie da solo - pochi uomini veri come lui' : ROMA - Alle lunghe polemiche che hanno travolto la coppia Nara-Icardi a causa delle foto provocanti pubblicate sui social, Wanda dice basta. Il commento di un tifoso sotto l'ultima foto dello shooting ...

Wanda Nara - Icardi : una foto (hot) al giorno. E tutti gli altri gossip del weekend : Liam Hemsworth, che vorrebbe «10, 15, 20 figli» con Miley CyrusPer baby Sussex non suoneranno le campane di Westminster AbbeyStefano e Belen: quando la minestra riscaldata è succulentaL'ultimo desiderio di Luke PerryPamela Prati, il matrimonio annullato e la smentita. La spy story continuatutti i capricci di Meghan Markle Non solo Jonas-Turner: le star che si sono sposate a Las VegasHarry e Meghan, il royal baby è femmina (secondo i ...

Le foto hot di Icardi e Wanda Nara fanno infuriare gli interisti : Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”. Nuovo duro attacco della Curva Nord dei tifosi dell’Inter nei confronti di Mauro Icardi, dopo l’ultima polemica legata alle foto osè con la moglie-agente Wanda Icardi che non sono piaciute alla società. “Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le ...

Calciomercato Inter - Icardi : ora anche Wanda Nara frena sulla permanenza : Calciomercato Inter – Il futuro di Mauro Icardi continua a restare ancora tutto da scrivere. Al momento infatti permane parecchia incertezza sul prosieguo della carriera dall’attaccante argentino all’Inter. Dal momento della decisione del club nerazzurro di togliere la faccia al centravanti albiceleste fino alle molte settimane di “esilio” autoimposto, le quotazioni riguardo una possibile permanenza ...

Wanda Nara è sempre più hot : stavolta Icardi è su di lei : Pochi giorni fa Wanda Nara aveva postato su Instagram una foto di lei seminuda sopra al suo Maurito . Qualche ora fa è arrivata la seconda parte di quegli scatti. stavolta però a parti invertite: ...

Mauro Icardi nudo sui social dà scandalo - ma Wanda Nara zittisce gli haters | FOTO : Su Instagram le FOTO osé dell'attaccante dell'Inter con la moglie (nonché sua procuratrice sportiva)

Icardi completamente nudo su Instagram : la passione con Wanda Nara scoppia sul tavolo [FOTO] : Nuova foto hot pubblicata sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia più glamour del calcio italiano infiamma i social con uno scatto bollente: la passione scoppia sul tavolo! Mauro Icardi e Wanda Nara, sempre insieme, nonostante tutto. Il bomber dell’Inter e la showgirl argentina ne hanno passate tante nei mesi scorsi, ma non si sono mai separati nelle avversità. L’attaccante ha perso la fascia di capitano e, ...

Sospiro di sollievo per Wanda Nara : Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello 16 : Ivana Icardi fuori dalla casa del Grande Fratello 16, la sorella di Maurito eliminata dal reality per la gioia della cognata Wanda Nara Che la sua presenza al Grande Fratello 16 non fosse gradita alla cognata Wanda Nara è cosa risaputa. Proprio per questo, dopo l’eliminazione di Ivana Icardi dal reality condotto da Barbara d’Urso, la bella Wags avrà di certo tirato un bel Sospiro di sollievo. Diffidata da Wanda ...

Battibecco Wanda Nara-Cassano : botta e risposta al vetriolo : Wanda Nara e Cassano non sembrano amarsi, i due sono spesso venuti a contatto durante le puntate di Tiki Taka “Non sapevo che Mauro sarebbe stato titolare contro la Juve, Spalletti non me lo dice perché non sono sua amica come Cassano“. Wanda Nara ha dato la prima staffilata a Cassano ieri a Tiki Taka, alla quale l’ex calciatore non ha esitato a rispondere dopo gli screzi delle scorse settimane. “Spalletti deve ...

Scontro Wanda Nara-Cassano : "Mauro decide il suo futuro - non Antonio che è amico di Spalletti” : Matteo Luciani Scintille tra Wanda Nara e Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. Oggetto della lite il futuro di Mauro Icardi all'Inter Volano scintille tra Wanda Nara ed Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. A causare il "litigio", come riporta il Corriere dello Sport, è ovviamente il futuro di Mauro Icardi all'Inter di cui Wanda Nara è sia moglie che agente. La moglie dell'attaccante nerazzurro ha ...

Tiki taka - Wanda Nara e la frecciatina contro Antonio Cassano : "Via Icardi? Tu sei amico di Spalletti" : Nuovo siparietto a Tiki taka su Canale 5 tra Antonio Cassano e Wanda Nara, ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi e dell'Inter. Nell'ultima puntata del programma di Pierluigi Pardo, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha confessato di non aver saputo prima che Luciano Spalletti a