Wanda Nara al veleno contro Capello | ' Le foto di Icardi? Le facevano anche i tuoi

Wanda Nara e le foto hot con Icardi : 'E' lavoro - uno shooting non cancella 130 gol' : C'è Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi. C'è Wanda Nara opinionista di Tiki Taka . E c'è Wanda Nara splendida showgirl. L'argentina si muove con disinvoltura tra i vari campi di un calcio da ...

Wanda Nara e Mauro Icardi sono i nuovi Beckham : Wanda Nara e Mauro Icardi: i più criticati, insultati, ma anche i più spiati e invidiati del momento. Non solo coppia di ferro, ma anche azienda milionaria. Più dei Ferragnez, meglio dei Beckham, ai quali la diabolica Wanda si è paragonata su Instagram, per rispondere alle critiche sulle recenti foto hot che l’argentina ha pubblicato sul suo account Instagram. Uno scatto al giorno, che ha permesso di ottenere il boom di visualizzazioni e, ...

Wanda Nara : "Foto per lavoro. Icardi con la sua carriera fa quello che vuole" : 'Questione di lavoro'. Wanda Nara difende lo shooting fotografico fatto insieme al marito Mauro Icardi e che ha generato polemiche e critiche da parte dei tifosi nerazzurri, oltre a mettere in ...

Foto hot Icardi-Wanda Nara - Capello non ha dubbi : “poi non sarebbe riuscito a entrare nel mio spogliatoio” : Fabio Capello senza peli sulla lingua su Mauro Icardi e le Foto hot con la moglie Wanda Nara pubblicate sui social nei giorni scorsi Da giorni ormai non si fa altro che parlare delle Foto hot pubblicate sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara: una delle coppie più chiacchierate del calcio italiano ha posato per un servizio Fotografico in pose sensuali, con dei giochi di vedo non vedo che hanno fatto impazzire i fan. C’è chi ...

Wanda Nara zittisce i tifosi : "130 gol non si cancellano" : A tutto c'è una prima volta, anche per le cose spiacevoli. Che i rapporti tra i tifosi dell'Inter e la famiglia Icardi fossero tesi lo si sapeva da più di due mesi, ma sabato sera a Udine per la prima ...

Wanda Nara tra rabbia ed ironia - la moglie di Icardi sicura : “non sa più segnare dopo lo shooting con me? Tra 20 giorni inizia il calciomercato…” : Wanda Nara tra ironia e rabbia a Tiki Taka: le parole dell’argentina moglie e agente di Mauro Icardi E’ una Wanda Nara sempre sincera ma anche ironica, quella che ha partecipato alla puntata di ieri sera di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha potuto, prima di tutto, non commentare il fallo sul marito Mauro, durant eil match tra Inter e Udinese di sabato sera e il rigore non chiamato: “Icardi ha il piede ...

Wanda Nara - la guerra continua : 'Pochi uomini come Icardi' - : continua la battaglia a distanza tra i tifosi dell'Inter da una parte e Mauro Icardi ma soprattutto Wanda Nara dall'altra. Il centravanti dell' Inter ha vissuto una stagione molto complicata , senz'...

Wanda Nara risponde a Tiki Taka alle critiche per le foto con Icardi : Nella puntata di Tiki Taka come sempre presente Wanda Nara, che ha risposto alle critiche per lo shooting fotografico dei giorni scorsi con Icardi: “Era un lavoro, uno shooting, Mauro non ha problemi con nessuno. Non puoi decidere quando è il momento di fare o non fare questi servizi fotografici. Sono loro a chiamarti“. critiche nello studio di Tiki Taka per la scelta del momento e per il fatto che alcune cose vadano tenute nel ...

Wanda Nara contro un tifoso : 'Icardi sceglie da solo - pochi uomini veri come lui' : ROMA - Alle lunghe polemiche che hanno travolto la coppia Nara-Icardi a causa delle foto provocanti pubblicate sui social, Wanda dice basta. Il commento di un tifoso sotto l'ultima foto dello shooting ...

Le foto hot di Icardi e Wanda Nara fanno infuriare gli interisti : Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”. Nuovo duro attacco della Curva Nord dei tifosi dell’Inter nei confronti di Mauro Icardi, dopo l’ultima polemica legata alle foto osè con la moglie-agente Wanda Icardi che non sono piaciute alla società. “Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le ...